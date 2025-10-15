Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 69 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó 15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CTV

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy.

Với 100% số phiếu, ông Nguyễn Doãn Anh - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2020-2025 tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba phó bí thư được bầu gồm: Ông Nguyễn Hồng Phong (Phó bí thư Thường trực), ông Nguyễn Hoài Anh (Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Trịnh Tuấn Sinh (Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người.

Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê Hà Nội, là Uỷ viên Trung ương Đảng, có trình độ đại học ngành Chỉ huy - Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11/2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 20/10/2024, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.