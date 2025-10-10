Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 có 94 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 26 người.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đương nhiệm, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy được chỉ định gồm: Ông Hồ Văn Mười, ông Đặng Hồng Sỹ, ông Bùi Thắng, ông Lưu Văn Trung và bà Phạm Thị Phúc.

Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, 52 tuổi, quê Đắk Lắk; trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm từng trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15...

Đến tháng 4/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.