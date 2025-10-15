Tỉnh ủy Lạng Sơn sáng nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Hoàng Quốc Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay ông Hoàng Văn Nghiệm vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh. Ảnh: Văn Đạt

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, ông Hoàng Quốc Khánh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, có năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Khánh cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.

Ông khẳng định sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để cùng các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh năm 1969, quê tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, có trình độ tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được điều động về nhận công tác tại tỉnh Lạng Sơn, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Sơn La như Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Phù Yên (cũ), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La.

