Sáng 14/7, phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa 17, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết 6 tháng đầu năm, thành phố tập trung triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ lớn là tạo lập nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đã tiếp tục kiện toàn mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau bầu cử; từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, tiến độ và hiệu quả công việc. Thành phố cũng hoàn thiện hành lang pháp lý với 59 nghị quyết và 10 quyết định có hiệu lực đồng thời với Luật Thủ đô 2026.

Không để đất đai và dự án nằm chờ

Ông đánh giá kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có chuyển biến.

Nhiều tồn tại kéo dài từng bước được xử lý. Việc khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị cùng các dự án nhà ở cho thuê và hạ tầng trọng điểm được xem là nền tảng cho phát triển đô thị hiện đại, xanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu sáng nay

Tuy nhiên, Bí thư Hà Nội cũng chỉ ra nhiều hạn chế. Một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; sức mua, xuất khẩu, dịch vụ, du lịch, bất động sản và khoa học công nghệ chưa khai thác hết tiềm năng. Các điểm nghẽn về giao thông, úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị và các dự án chậm triển khai vẫn cần được xử lý quyết liệt hơn để giải phóng nguồn lực phát triển.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ông yêu cầu HĐND thành phố đánh giá sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản tăng trưởng, các động lực ưu tiên và những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

"Các chỉ tiêu phải được lượng hóa, xác định rõ tiến độ, xác định rõ cơ quan, cá nhân phải chịu trách nhiệm và kiểm soát, giám sát việc thực hiện. Mục tiêu là phải hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng hai con số mà thành phố đã đặt ra", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội khóa 17 khai mạc sáng nay

Với nhóm nghị quyết về kinh tế - ngân sách, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, danh mục dự án thu hồi đất và các cơ chế tài chính, ông đề nghị thảo luận kỹ hiệu quả đầu tư, xác định đúng thứ tự ưu tiên, bảo đảm đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực xã hội, đồng thời "kiên quyết không để đất đai, dự án, ngân sách chậm đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô".

Đối với các nghị quyết về văn hóa, xã hội và khoa học công nghệ, Bí thư Thành ủy đề nghị quán triệt quan điểm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội là đầu tư cho con người; bảo đảm người dân, nhất là nhóm yếu thế, được tiếp cận chính sách công bằng, hiệu quả và bền vững.

Ông cũng yêu cầu hoạt động chất vấn tại kỳ họp phải đi thẳng vào thực chất, làm rõ việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, trách nhiệm thuộc về ai, thời hạn khắc phục và cơ chế giám sát để tạo chuyển biến sau chất vấn.

Chất vấn về an toàn thực phẩm và thoát nước, chống úng ngập

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho hay, 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố tăng 8,22%. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Thành phố có mức thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút FDI đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%. Nhiều công trình, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà

Bà Hà yêu cầu dành thời gian đánh giá những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của thành phố. Đó là việc tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả bước đầu, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện trong triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2026.

Kỳ họp này HĐND thành phố sẽ tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội đề nghị hoạt động chất vấn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm. "Người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường", bà Phùng Thị Hồng Hà nói.