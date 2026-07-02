92.364 người phải làm lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng sáng nay (2/7) chủ trì phiên họp tập thể UBND TP thường kỳ tháng 7. Tại phiên họp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc cho biết thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc tiếp nhận hồ sơ ủy quyền của người cao tuổi, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo ông Phúc, căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được lập trước đây hết hiệu lực từ ngày 30/6.

Phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 7. Ảnh: Viết Thành

Hà Nội hiện có 92.364 người thuộc diện phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền, chủ yếu là người cao tuổi, người sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Trung tâm đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch, phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, phục vụ người dân ngay tại nhà. Hiện, pháp luật chưa quy định việc giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với trường hợp này. Tuy nhiên, việc triển khai phục vụ tận nơi được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Phúc cho hay khoảng 78.000/92.364 trường hợp đã được giải quyết. Trong đó, gần 10.000 trường hợp được trung tâm trực tiếp phục vụ tại nhà.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, cần nhìn nhận việc trên trong tổng thể việc triển khai chính sách thay vì chỉ xem xét một trường hợp đơn lẻ. Bà Hà phân tích, giấy ủy quyền hết hiệu lực từ ngày 30/6, đồng nghĩa với việc những người đang nhận lương hưu thay cha mẹ, người thân sẽ phải thực hiện lại thủ tục. Với số lượng lớn như trên, thành phố cần có phương án tổ chức thực hiện phù hợp.

Cũng theo bà Hà, lãnh đạo Thành ủy đã yêu cầu xây dựng phương án chi tiết để giải quyết dứt điểm nội dung này, không để phát sinh bức xúc trong quá trình thực hiện. Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo triển khai thống nhất.

Đánh giá chất lượng cán bộ dựa vào mức độ hài lòng của người dân

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phần lớn công việc của người dân phải được giải quyết ngay từ cơ sở. Vì vậy, việc triển khai Luật Thủ đô 2026 cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải gắn chặt với việc nâng cao năng lực giải quyết công việc ngay từ xã, phường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Viết Thành

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công và các điểm phục vụ hành chính công tại cơ sở, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, công chức.

Trong thời gian chưa hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ về cấp xã, phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chất lượng phục vụ tại các điểm giao dịch.

Ông Vũ Đại Thắng cho rằng, cần đặc biệt quan tâm đến thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tiếp xúc trực tiếp với người dân.

"Người dân không phân biệt cán bộ thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công hay thuộc xã, phường. Vì vậy, tất cả cán bộ trực tiếp làm việc với người dân đều phải thực hiện đúng tác phong, tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ" - Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Tháo gỡ các "điểm nghẽn" để bứt phá trong 6 tháng cuối năm Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội là địa phương đóng góp hơn 13% GDP cả nước, được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng trên 11% trong năm 2026. Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng kéo dài như: đất dịch vụ, các dự án chậm triển khai; đẩy nhanh thu hồi các dự án không còn khả năng thực hiện để lựa chọn nhà đầu tư mới theo quy trình rút gọn của Luật Thủ đô 2026; phát huy hiệu quả các nghị quyết về huy động nguồn lực, phát hành trái phiếu, thu hút vốn đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng.