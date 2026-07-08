Sáng 8/7, tại buổi tiếp công dân ở trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng lắng nghe kiến nghị của 5 công dân. Có những nội dung được công dân phản ánh là những vướng mắc đã kéo dài hàng chục năm, có những vướng mắc liên quan tới việc mở đường, tái định cư.

Một trong những vụ việc được phản ánh là kiến nghị của ông Nguyễn Huy Hoàng (phường Việt Hưng) đề nghị xem xét lại giá bồi thường và bố trí tái định cư tại chỗ khi thực hiện dự án đường 40m từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh.

Ông Nguyễn Ngọc Niên (phường Xuân Đỉnh) kiến nghị chủ đầu tư tòa nhà NO3T6 Khu Ngoại giao đoàn hoàn thiện các thủ tục để cư dân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương trong buổi tiếp công dân sáng nay. Ảnh: Quang Thái

Bà Ngô Như Phương (phường Đống Đa) đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với 1.226 lô thương mại tại dự án Khu đô thị Gia Lâm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Đường (xã Mê Linh) kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 20 năm liên quan đến việc đổi đất thổ cư năm 2003 để mở đường nông thôn nhưng chưa được trả đất.

Trong khi đó, ông Nguyễn Sinh Ngư (xã Thạch Thất) chưa đồng ý với nội dung kết luận thanh tra liên quan việc hoàn trả tiền mua đất giãn dân của 12 hộ dân từ năm 2004 và đề nghị được giao đất cho các hộ này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường đã nghe từng công dân trình bày kiến nghị. Tiếp đó, lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, ông Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Các cơ quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc còn tồn đọng để xây dựng kế hoạch giải quyết. Đối với những vấn đề người dân chưa hiểu về chính sách, pháp luật, các cơ quan phải tổ chức đối thoại để người dân hiểu và chấp hành.

Theo Bí thư Thành ủy, việc giải quyết các kiến nghị phải đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.