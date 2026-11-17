Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, trong đó, ngành giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo môi trường để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Ngày 17/11, tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục Hà Nội nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, chia sẻ nghề dạy học là một nghề cao quý nhưng cũng có không ít áp lực. Đó là những áp lực từ yêu cầu đổi mới, từ kỳ vọng của phụ huynh, sự khác biệt về hoàn cảnh và năng lực của học sinh trong mỗi lớp học, cùng khối lượng công việc chuyên môn, hồ sơ và trách nhiệm bảo đảm an toàn trường học.

Theo ông Hiền, có những nỗ lực của thầy cô không thể đo đếm bằng điểm số hay danh hiệu nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với sự trưởng thành của học sinh, nhất là những giáo viên đang công tác tại địa bàn khó khăn, trường mầm non, cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Do đó, sự chia sẻ, động viên đối với giáo viên không nên chỉ dừng lại ở lời nói. “Với trách nhiệm của mình, lãnh đạo Sở sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến từ cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn, giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, chăm lo điều kiện dạy học, đặc biệt bảo vệ môi trường làm việc lành mạnh để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề”, ông Hiền nói.

Cùng với việc bảo đảm điều kiện công tác, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ quản lý và giáo viên trong việc giữ gìn danh dự nghề giáo. Theo đó, mỗi nhà giáo cần có lòng yêu thương học trò, sự công bằng, tính trung thực và chuẩn mực trong lời nói, hành động, không chạy theo áp lực thành tích mà bỏ quên sự tiến bộ của từng học sinh.

Giáo viên cũng cần tránh những nóng vội có thể làm tổn thương học trò, những cách ứng xử thiếu trách nhiệm làm suy giảm niềm tin của phụ huynh và học sinh.

“Niềm tin ấy phải được vun đắp qua mỗi giờ học, qua cách đánh giá công tâm, sự lắng nghe và tinh thần nhận trách nhiệm khi có điều chưa đúng”, ông Hiền chia sẻ.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Quang Hưng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo hiện nay cần được đặt ở vị trí then chốt. Trong đó, ngành giáo dục cần quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng số, khuyến khích giáo viên sáng tạo. Cùng với đó là tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, giảm áp lực hành chính không cần thiết, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ danh dự nhà giáo, tạo môi trường để thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.

Đề cập đến yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, ông Thắng cho rằng, giáo viên cần đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, an toàn, hiệu quả.

“Công nghệ có thể mở rộng không gian học tập, nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, truyền cảm hứng và nêu gương của người thầy”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Ông đề nghị, mỗi nhà giáo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, giúp học sinh biết chọn lọc thông tin, tư duy độc lập, học tập có trách nhiệm và ứng xử nhân văn trong môi trường số, đồng thời mỗi thầy cô là tấm gương về đạo đức, tự học, đổi mới và sáng tạo.

“Sự trưởng thành của học sinh hôm nay chính là nền tảng cho nguồn nhân lực và sức sáng tạo của Thủ đô trong tương lai”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.