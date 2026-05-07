Sáng 7/5, TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô số 02/2026/QH16.

Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong đổi mới tư duy quản trị, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản Luật Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh, Luật Thủ đô năm 2026 là không gian pháp lý đột phá, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Thủ đô

Luật gồm 9 chương 36 điều, trong đó vấn đề lớn nhất là tập trung phân cấp, phân quyền và trao quyền cho Hà Nội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho hay, Luật Thủ đô tạo ra 3 nhóm đột phá lớn gồm: Đột phá về thể chế; đột phá về tư duy phát triển; đột phá về không gian phát triển. Trong đó, về thể chế, Luật Thủ đô trao quyền cho Hà Nội xây dựng cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô. Thành phố được quyết định tổ chức bộ máy, con người để tổ chức thi hành.

Thi hành Luật Thủ đô gắn với 3 văn kiện lớn

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Đại Thắng, ngay sau khi Luật Thủ đô được thông qua, TP Hà Nội đã khẩn trương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành luật được thực hiện bài bản, thống nhất và hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị sáng 7/5

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, xác định việc tổ chức triển khai thi hành luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Việc triển khai thi hành Luật Thủ đô được yêu cầu đặt trong tổng thể gắn kết chặt chẽ với 3 văn kiện lớn của thành phố, gồm: Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026.

Ba văn kiện này có tính tương tác, đồng bộ, cần được triển khai thống nhất trong cùng một thời điểm để tạo nền tảng phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Đối với công tác thực thi, các đơn vị thuộc thành phố được yêu cầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết; trong đó tập trung bố trí nguồn lực, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác để Luật Thủ đô được triển khai hiệu quả ngay từ đầu.

Hà Nội đặc biệt chú trọng việc tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng Thủ đô nhằm triển khai đồng bộ các nội dung liên quan đến liên kết vùng.

“Việc triển khai thi hành Luật Thủ đô cần được đặt trong tổng thể thực hiện các nghị quyết lớn của Trung ương và thành phố; đồng thời gắn kết chặt chẽ với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng nêu quan điểm.

Theo ông Vũ Đại Thắng, quá trình triển khai phải thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Luật Thủ đô năm 2026 đã mở ra những cơ hội phát triển rất lớn cho Hà Nội. Để biến cơ hội thành hiện thực, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị thành phố phải hành động với quyết tâm cao nhất, tinh thần đổi mới mạnh mẽ và phương thức triển khai thực sự hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thành phố phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Luật Thủ đô đã trao, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.