Báo cáo tại cuộc họp chiều qua, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho biết, hệ thống thoát nước của TP Hà Nội hiện mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch chung. Trong 4 lưu vực chính gồm tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc sông Hồng, chỉ lưu vực sông Tô Lịch (77km²) được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, các lưu vực còn lại thiếu đồng bộ cả tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Toàn thành phố có 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất khoảng 1.325m³/s, song mới 9 trạm lớn hoạt động, 6 trạm đang đầu tư. Hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch cần 5.050ha nhưng mới đạt 1.010ha, tương đương 19%.

Khi mưa lớn vượt công suất thiết kế cuối năm 2024, Hà Nội xuất hiện 220 điểm úng ngập, trong đó 91 điểm do thành phố quản lý và 119 điểm thuộc các xã, phường.

Lắp thêm trạm bơm điều tiết ở Đại lộ Thăng Long, hầm chui Trần Duy Hưng

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội đã ban hành danh mục 10 công trình khẩn cấp chống úng ngập. Trong đó, Ban Hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư 5 trạm bơm, hồ điều hòa và 2 dự án hệ thống. Dự án cải tạo kênh Phú Phương vừa tiêu úng khu vực Bắc Từ Liêm, vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời phục vụ tưới tiêu khoảng 300ha đất nông nghiệp.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường cho hay, Hà Nội sẽ nạo vét hồ điều hòa, lắp trạm bơm để chủ động hạ mức nước trước mưa.

Trạm bơm Yên Lưu được triển khai để tăng khả năng tiêu thoát từ sông Nhuệ về sông Tô Lịch, qua trạm bơm Yên Sở ra sông Hồng. Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật thành phố cũng triển khai 8 hạng mục kết nối hệ thống ngầm từ Phú Thượng qua Hoàng Quốc Việt, hỗ trợ tiêu úng khu vực Ecopark, Ciputra và Bắc Từ Liêm. Trạm bơm Phú Thượng công suất 9m³/s được yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.

Tại lưu vực sông Tô Lịch, nơi phát sinh thêm 52 điểm úng ngập nội thành, thành phố lắp trạm bơm cho 12 hồ điều hòa, tăng khoảng 800.000m³ dung tích điều tiết. Cùng với 6 hồ đầu tư công, tổng dung tích bổ sung đạt khoảng 1,4 triệu m³.

Đến ngày 30/4, toàn bộ hồ điều hòa sẽ được nạo vét, lắp trạm bơm để chủ động hạ mực nước trước mưa. Nhiều điểm úng cục bộ như hầm chui Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long cũng được bổ sung trạm bơm điều tiết.

Thành phố đồng thời triển khai thêm 3 lệnh khẩn cấp gồm hồ Chèm (9ha), hồ Liên Mạc (22ha) và hệ thống cảm biến cảnh báo úng ngập. Tổng dung tích điều tiết tăng thêm khoảng 4,8 triệu m³, dự kiến nâng năng lực tiêu thoát hơn 20% và xử lý trên 60% điểm ngập nếu mưa tương tự năm 2024.

Một hạng mục then chốt là kênh dẫn Đan Hoài, dẫn nước về trạm bơm Yên Nghĩa công suất 120m³/s, nhằm phát huy hiệu quả hệ thống tiêu thoát và các hồ điều hòa Yên Nghĩa.

Ba lệnh khẩn cấp về giao thông

Về giao thông, ông Nguyễn Phi Thường cho biết Hà Nội hiện có 8 tuyến vành đai, 12 quốc lộ, 8 trục hướng tâm và 7 cao tốc hướng tâm. Tuy nhiên, tỷ lệ đất giao thông mới đạt 10,13% (yêu cầu 20%), giao thông tĩnh đạt 0,5% (yêu cầu 3-4%).

Với khoảng 6,7 triệu xe máy và 1,3 triệu ô tô, tình trạng ùn tắc diễn biến phức tạp. Thành phố đã lập Ban Chỉ đạo, duy trì ứng trực tại hơn 200 điểm nóng, đồng thời tổ chức lại giao thông, mở nhánh rẽ phải và xử lý hình học nút giao.

Ba lệnh khẩn cấp về giao thông đang triển khai gồm xử lý nút Pháp Vân, nút Quốc lộ 2 - Võ Nguyên Giáp và thông ba đoạn còn lại của đường Vành đai 2.5 qua Thanh Xuân, Yên Hòa, Cầu Giấy. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, theo nguyên tắc “bàn giao mặt bằng đến đâu thi công đến đó”.

Các tuyến vành đai 1, 2, 3, 4, 5 cơ bản đã được khép kín, riêng Vành đai 2 còn đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy đang nghiên cứu giải pháp. Vành đai 4 dự kiến vận hành năm 2027, trong khi thành phố ưu tiên triển khai đoạn 50km của Vành đai 5 trên địa bàn.

Yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm tiến độ

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương nỗ lực của các đơn vị, đồng thời chỉ ra hạn chế trong phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương.

Ông nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng, cho rằng nơi nào lãnh đạo vào cuộc quyết liệt thì tiến độ được bảo đảm.

Đối với dự án Vành đai 4, ông yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc theo đúng quy định pháp luật. Với dự án cầu Ngọc Hồi, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc với tỉnh Hưng Yên để xử lý vấn đề mặt bằng.

Tại dự án Vành đai 2.5 đoạn Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy phải hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại chậm nhất ngày 15/5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn thi công. Các đơn vị đã cam kết tiến độ phải thực hiện bằng được, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển và cải thiện đời sống người dân Thủ đô.