Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam cho rằng cần sớm có các giải pháp quản lý nhằm hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực trung tâm; xem xét điều chỉnh giờ làm việc, giờ học; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết Thành ủy và UBND TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng dự thảo trình HĐND và UBND TP ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Cử tri Hà Nội kiến nghị hạn chế phương tiện cá nhân tại một số khu vực trung tâm. Ảnh: Thế Bằng

Bên cạnh đó, TP cũng đã ban hành quy định về các biện pháp hạn chế phương tiện giao thông phát thải gây ô nhiễm môi trường; đồng thời hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông sử dụng năng lượng sạch, bảo đảm phù hợp với Luật Thủ đô sửa đổi năm 2026 đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua.

Liên quan đến kiến nghị ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 7/12/2025 đã ban hành Kế hoạch về triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch này, Công an TP được giao chủ trì nhóm giải pháp tổ chức giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông, được xác định là nhóm giải pháp đột phá. Sở Xây dựng sẽ phối hợp triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Rà soát, bổ sung điểm đỗ xe, xử lý tình trạng đỗ xe tràn lan

Cử tri các xã, phường Phúc Lộc, Tây Tựu phản ánh, số lượng ô tô gia tăng nhanh trong khi nhiều địa bàn chưa có điểm đỗ xe tập trung, dẫn đến tình trạng đỗ xe tràn lan, nhất là vào buổi tối, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết đây là một trong những điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông đã được xác định. Trước mắt, Thành phố sẽ rà soát, cấp phép tạm thời sử dụng lòng đường, vỉa hè tại các tuyến đủ điều kiện; đồng thời áp dụng chủ trương “lưỡng dụng” đối với khu đất công, trường học, khu vực công cộng hoặc các dự án chậm triển khai để tổ chức trông giữ phương tiện theo khung thời gian phù hợp.

Các giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân nhưng vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị và khu dân cư xung quanh. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và lắp đặt camera giám sát.

Về lâu dài, TP đã chỉ đạo UBND các phường, xã triển khai đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch, đặc biệt tại các khu vực có nhu cầu cao. Đồng thời, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 11 dự án bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 3623 ngày 1/7/2025.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các địa phương, Sở Xây dựng đã trình 11 tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư các dự án này để UBND TP và Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt.

Hiện, Luật Thủ đô 2024 đang được trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 4/2026. Khi luật được thông qua, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác các bãi đỗ xe trên địa bàn TP.