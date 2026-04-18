Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước TP Hà Nội.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt; Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Hoàng Văn Bằng; Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Võ Tuấn Anh.

Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, đề xuất với Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Quy định về số lượng vị trí việc làm, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp nối các chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước, ngày 17/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký ban hành Quyết định về quy định quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Quy định gồm 3 chương, 33 điều, áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội, các sở, chi cục và tương đương, cũng như UBND xã, phường; đồng thời áp dụng với viên chức, người lao động tại các đơn vị này.

Quy định nêu rõ các nguyên tắc quản lý, gồm bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, ngành, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, việc quản lý phải bảo đảm thống nhất, hiệu quả, gắn với phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung quản lý bao trùm các lĩnh vực như tổ chức bộ máy (thành lập, tổ chức lại, giải thể; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; xếp hạng và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập).

Bên cạnh đó là quản lý vị trí việc làm, số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo quy định.

Đối với đội ngũ viên chức, người lao động, quy định làm rõ các nội dung từ tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, biệt phái đến chế độ tiền lương, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách liên quan.