Ngày 19/4, kiểm tra dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường phải hoàn tất giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án có chiều dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng, với diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 230.000m2. Theo kế hoạch ban đầu, công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành cuối năm 2026, dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng đường 70

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2/2026, thay vì kéo dài đến hết năm 2026.

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, TP giao các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "có mặt bằng đến đâu làm đến đó", phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong năm 2026.

Nhấn mạnh vai trò của dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, đây là tuyến trục kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội khu vực. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm dự án có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư và khai thác tuyến đường.

Thành phố đã ban hành đầy đủ cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với các trường hợp còn vướng mắc, các sở, ngành cần chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời; địa phương được phép áp dụng linh hoạt các chính sách đã có.

“Không có lý do để kéo dài tiến độ; việc chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Hiện trạng đường 70 chưa liền mạch, bị chia cắt bởi nhiều trục giao thông, phần lớn chỉ có 2 làn xe và đã xuống cấp, gây tình trạng lầy lội khi mưa và bụi bặm khi nắng. Theo quy hoạch giao thông Thủ đô, tuyến này sẽ được tách thành 2 trục đô thị, rộng từ 28-50m, trong đó nhiều đoạn đi trùng với đường 70 hiện hữu.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 4,45km; các đoạn còn lại đang được đầu tư mở rộng. Trong đó, đoạn dài khoảng 7km đã được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2026.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP cũng kiểm tra dự án mở rộng Quốc lộ 21B, tuyến dài 41,77km qua khu vực phía Nam thành phố. Hiện, tuyến đã thông xe hơn 6km, khoảng 17km đang thi công và gần 19km chưa được đầu tư.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của Quốc lộ 21B, tuyến giao thông huyết mạch kết nối các xã phía Nam Thủ đô, nơi đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu việc cải tạo phải được thực hiện theo hướng đồng bộ, bài bản.

Thành phố yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng các đoạn đang triển khai trong tháng 6, đồng thời kết hợp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, hệ thống điện và viễn thông.