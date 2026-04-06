Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Hữu Đông thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày 3 tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 16; Tổng Thư ký Quốc hội khóa 16 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết để bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 98,60% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa 16, Tổng Thư ký Quốc hội khóa 16 - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo các nghị quyết bầu các chức danh nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, có 485 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 485 đại biểu tán thành (bằng 100% ĐBQH có mặt và bằng 97,00% tổng số ĐBQH).

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972; quê TP Hà Nội; trình độ chuyên môn tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế, đại học chuyên ngành Kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có hàng chục năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từng đảm nhiệm các cương vị: Phó chánh thanh tra; Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tháng 5/2018 ông được cử sang công tác tại Ban Kinh tế Trung ương và từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, ông được Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Khi Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình hồi tháng 6/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy.