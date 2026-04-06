Hôm nay, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.
Ngay trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương để kiện toàn bộ máy của nhiệm kỳ mới.
Ngay ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ quyết định số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Bên cạnh đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Các ngày trong tuần, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Quốc hội cũng đồng thời quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 theo đề nghị của Thủ tướng.
Ngoài ra, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.
Cùng với công tác nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận các kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính quốc gia. Đây là những định hướng có tính nền tảng, quyết định quỹ đạo phát triển trong 5 năm tới.
Cũng trong kỳ họp đầu tiên này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 8 dự án luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có một số dự án luật sửa đổi như Luật Thủ đô, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hộ tịch... Việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc trước mắt, mà còn tạo dư địa chính sách cho giai đoạn phát triển mới.
Đây cũng là bước đi cần thiết để hiện thực hóa yêu cầu “đột phá về thể chế phát triển” đã được Nghị quyết Đại hội 14 xác định.
Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Vào 8h, Quốc hội khóa 16 họp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Dự kiến kỳ họp thứ nhất bế mạc ngày 23/4, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4).
Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 và không phải là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Ở khối Nhà nước tham gia Trung ương khóa 14 có: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải. Cả 2 lãnh đạo này đều là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Chính phủ hiện nay có 9 Phó Thủ tướng, trong đó có 2 Phó Thủ tướng trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng, trong đó Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giữ vai trò Bí thư Trung ương Đảng và là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Bảy Phó Thủ tướng còn lại không tham gia Trung ương khóa 14 gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.
Những Bộ trưởng, Trưởng ngành trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn. Các bộ trưởng, trưởng ngành này cũng đều là đại biểu Quốc hội khóa 16.
Các Bộ trưởng, Trưởng ngành không tham gia Trung ương khóa 14 có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.
Khối Quốc hội hiện nay có các ủy viên Trung ương khóa 14 như: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; 3 Phó Chủ tịch gồm có ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh.
Ngoài ra còn có các Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội như: ông Phan Văn Mãi, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Hoàng Thanh Tùng, ông Lê Tấn Tới, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Nguyễn Hữu Đông, ông Lê Quang Mạnh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đều là ủy viên Trung ương khóa 14.
Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cũng là ủy viên Trung ương khóa 14, đại biểu Quốc hội khóa 16.