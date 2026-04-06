Hôm nay, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 khai mạc với sự tham dự của 500 đại biểu Quốc hội khóa mới.

Ngay trong tuần làm việc đầu tiên, Quốc hội xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương để kiện toàn bộ máy của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16

Ngay ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ quyết định số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau đó, Quốc hội tiến hành quy trình bầu các chức danh: Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bên cạnh đó, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Các ngày trong tuần, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội cũng đồng thời quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 theo đề nghị của Thủ tướng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng

Ngoài ra, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Cùng với công tác nhân sự, Quốc hội sẽ thảo luận các kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030, bao gồm phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công và tài chính quốc gia. Đây là những định hướng có tính nền tảng, quyết định quỹ đạo phát triển trong 5 năm tới.

Cũng trong kỳ họp đầu tiên này, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 8 dự án luật và 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có một số dự án luật sửa đổi như Luật Thủ đô, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Hộ tịch... Việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc trước mắt, mà còn tạo dư địa chính sách cho giai đoạn phát triển mới.

Đây cũng là bước đi cần thiết để hiện thực hóa yêu cầu “đột phá về thể chế phát triển” đã được Nghị quyết Đại hội 14 xác định.

Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Vào 8h, Quốc hội khóa 16 họp phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Dự kiến kỳ họp thứ nhất bế mạc ngày 23/4, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 6/4 đến ngày 12/4. Đợt 2 từ ngày 20/4 đến ngày 23/4 (dự phòng ngày 24 và 25/4).