Chiều nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết phiên trù bị sẽ diễn ra chiều 5/4, kỳ họp khai mạc sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4.

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 6-12/4, đợt 2 từ 20-23/4 và dự phòng ngày 24-25/4).

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp. Ảnh: Như Ý

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu.

Với một số nội dung quan trọng, cấp bách cần trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất để kịp thời triển khai ngay các nghị quyết, kết luận của cấp có thẩm quyền hoặc để giải quyết ngay vấn đề cấp bách, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định.

Ủy ban Thường vụ sẽ cho ý kiến trong thời gian Quốc hội nghỉ giữa 2 đợt họp, trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì sẽ báo cáo Quốc hội để bổ sung vào đợt 2 của kỳ họp.

Về dự kiến cụ thể chương trình, ông Nguyễn Văn Hiển cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu tại phiên họp. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16.

Với công tác tổ chức, nhân sự, ông Hiển nhấn mạnh đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất. Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội cũng phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, ngay sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ

Thông tin về chuẩn bị công tác nhân sự, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên nhấn mạnh công tác này được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên trả lời tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật, Bộ Chính trị đã xây dựng phương án tổng thể về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, tiếp đó, báo cáo Ban chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến. Sau đó, các nội dung này đã được hoàn thiện để trình Quốc hội quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.

Bà Tạ Thị Yên cho biết việc Quốc hội bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là bước kiện toàn lãnh đạo cấp cao Nhà nước, bảo đảm sự ổn định, liên tục, thông suốt trong hoạt động của hệ thống chính trị ngay sau bầu cử.

Quá trình này thể hiện rõ vai trò của Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, trực tiếp quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Việc này cũng thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành quyết định của Nhà nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về hoàn thiện thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, việc lựa chọn, bầu, phê chuẩn đội ngũ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ có ý nghĩa quyết định tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Đây không chỉ là công tác nhân sự mà là tiền đề quan trọng mở ra nhiệm kỳ mới với kỳ vọng đổi mới, hành động, phát triển.

Bà Yên cho biết Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổng số nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này là khoảng 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao Nhà nước ở Trung ương.