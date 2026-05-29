Theo báo cáo tại hội nghị, sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Từ ngày 1/7/2025, Quảng Ninh đã kết thúc hoạt động cấp huyện để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quảng Ninh sắp xếp 171 xã, phường, thị trấn còn 54 đơn vị (gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu), đồng thời duy trì 1.452 thôn, bản, khu phố.

Việc sắp xếp được thực hiện đồng bộ với kiện toàn tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, bảo đảm bộ máy mới đi vào hoạt động ngay từ ngày đầu vận hành.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 231 cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Trong đó, có 218 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và 13 đơn vị sự nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: P.C

Đối với khối chính quyền, cấp tỉnh được kiện toàn còn 14 cơ quan chuyên môn và 3 tổ chức hành chính, giảm 6 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính so với trước sắp xếp. Ở cấp xã, đến tháng 5, toàn tỉnh có 239 cơ quan chuyên môn cấp xã.

Đến nay, Quảng Ninh đã bố trí 2.461 công chức cấp xã, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành thường xuyên của 54 xã, phường, đặc khu. Đồng thời, tỉnh chủ động điều động, biệt phái 69 cán bộ, công chức từ cấp tỉnh và các đơn vị chuyên môn về cơ sở.

"Khai thông" giải quyết thủ tục hành chính

Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổng số 1.047 nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện được chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã thực hiện.

Trong đó, 188 nhiệm vụ được chuyển lên cấp tỉnh và 859 nhiệm vụ được chuyển xuống cấp xã. Đồng thời, tỉnh tiếp nhận và tổ chức thực hiện 746 nhiệm vụ thuộc 12 lĩnh vực được phân cấp, phân quyền từ Trung ương.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 58 quyết định phân cấp, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu địa phương.

Tỉnh ban hành chính sách giảm 50% một số khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tăng cường tái sử dụng dữ liệu điện tử, từng bước hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: P.C

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thông suốt. Trên 90% hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%.

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ở mức cao, tỷ lệ hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công đạt trên 99%, nhiều thời điểm đạt trên 99,7%.

Về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách cấp xã năm 2025 sau sắp xếp đạt 7.907 tỷ đồng, tăng 5.772 tỷ đồng so với dự toán đầu năm; hỗ trợ 26 tỷ đồng cho 54 địa phương cấp xã xử lý các nhiệm vụ phát sinh sau sắp xếp; bố trí 55,4 tỷ đồng mua sắm 44 xe ô tô phục vụ công tác tại cấp xã.

Năm 2026 giao dự toán ngân sách cấp xã đạt 16.748 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2025. Đến nay, có 16/54 xã, phường, đặc khu tự bảo đảm được chi thường xuyên từ nguồn thu trên địa bàn.

Quảng Ninh sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Ảnh: P.C

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, thông suốt, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ hiệu quả.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng mô hình đã đổi mới nhưng tư duy điều hành, quy trình xử lý công việc và phương thức phối hợp vẫn vận hành theo lối cũ; bộ máy đã tinh gọn nhưng thủ tục vẫn tầng nấc, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất, đi đôi với bảo đảm nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, những nội dung còn chồng chéo, bất cập.

