Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt lũ trên nhiều sông miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 4-7/7, các sông khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước dâng 3-6m ở thượng lưu và 2-4m ở hạ lưu.

Mực nước trên thượng lưu sông Lô, sông Thái Bình và các sông tại Bắc Ninh có thể lên báo động 1-2, một số nơi vượt báo động 2. Các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng có khả năng đạt báo động 2-3, thậm chí có sông vượt báo động 3.

Mực nước dâng cao ở sông Ka Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cắt từ clip

Ban Chỉ đạo cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và an toàn đê điều.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, thông tin kịp thời đến người dân; rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời khơi thông dòng chảy và sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt.

Bên cạnh đó, các địa phương phải kiểm tra phương án hộ đê, tăng cường tuần tra tại các trọng điểm đê điều xung yếu; thông báo cho chủ lồng bè, phương tiện vận tải thủy, công trình ven sông và đơn vị khai thác khoáng sản chủ động bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, lúc 4h ngày 5/7, tâm bão số 1 ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc. Dự báo trong ngày 5/7, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Trong ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, riêng một số nơi 100-200mm, có điểm trên 300mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Đến sáng 5/7, bão số 1 đã làm 30 ngôi nhà tại Quảng Ninh bị tốc mái, 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 850 cây xanh gãy đổ; 4 tàu bị đứt neo, trôi dạt nhưng đã được ứng cứu an toàn. Ngoài ra, một số ô tô bị hư hỏng do cây, tường đổ và ngập nước.