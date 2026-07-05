Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào khu vực đất liền Quảng Ninh, bão số 1 Maysak suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-110mm, cục bộ có nơi trên 150mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn do hoàn lưu bão số 1. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 5/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão số 1, từ chiều 4 đến chiều 5/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Từ chiều tối và đêm 5/7, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Ngoài ra, đêm 4/7 và ngày 5/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Sau đó, từ đêm 5/7, mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 5/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Gió nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.