Sáng nay, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 4.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho biết, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu khai mạc tại kỳ họp. Ảnh: Lê Dương

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt trên 34.000 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán và tăng 15,7% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy thẳng thắn nhìn nhận nhiều hạn chế cần sớm khắc phục. Tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, công tác quy hoạch, xác định giá đất và giải quyết thủ tục đầu tư còn chậm. Đáng chú ý, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ cũng như niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Lê Dương

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành giữ vững mục tiêu tăng trưởng theo Nghị quyết của Chính phủ và của tỉnh, không điều chỉnh các chỉ tiêu đã đề ra. Mỗi sở, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, từng động lực tăng trưởng; xác định rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.

Ông cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Mọi khó khăn, vướng mắc phải được phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết, không để chậm trễ do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu phối hợp.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa, khóa XIX. Ảnh: Lê Dương

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải ở cơ chế, chính sách mà là ở khâu tổ chức thực hiện”.

Theo ông, điều quan trọng là tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể. Những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không né tránh, không đùn đẩy, không chuyển xin ý kiến lòng vòng; đồng thời phải theo sát và xử lý đến cùng.