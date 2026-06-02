Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 2/6, đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc với tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tăng cường nắm tình hình công tác dân tộc, tôn giáo

Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 881.000 dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 84%. Trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo đang hoạt động là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Đây cũng là tỉnh miền núi, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng; công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh làm rõ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai các chính sách liên quan sát sườn đến đời sống dân sinh, sinh kế của đồng bào DTTS. Đồng thời làm rõ việc giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia làm sao để đạt tiến độ, hiệu quả.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, trong 5 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, song tình hình vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hệ thống hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào DTTS tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã, phường có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,88%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 65%; tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động đạt gần 84%. Toàn tỉnh hiện có 325 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 51% tổng số trường học.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,32%, giảm 1,04% so với năm trước. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt, hoàn thành hỗ trợ đưa vào sử dụng 1.340 căn nhà, đạt 100% mục tiêu đề ra.

Trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh nguồn vốn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Tổng nguồn vốn kéo dài sang năm 2026 hơn 816 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng xây dựng định hướng huy động trên 20.267 tỷ đồng để triển khai các nội dung đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026-2030.

Chính sách đối với người có uy tín tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả. Lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo và đồng bào DTTS thuộc diện được hỗ trợ. Các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, không phát sinh điểm nóng phức tạp. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân các dịp lễ trọng; hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới; quan tâm giải quyết nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn khẳng định, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi nói riêng. Ông mong muốn Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quan tâm đến đời sống dân sinh, sinh kế cho người dân

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang ghi nhận: “Tôi vui mừng khi tình hình đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, các chính sách dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được triển khai hiệu quả".

Bộ trưởng rất ấn tượng với các mục tiêu tỉnh Lạng Sơn đặt ra trong năm 2026 cũng như những chính sách dân tộc đặc thù để thúc đẩy nâng cao đời sống của nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tỉnh triển khai hiệu quả hợp phần hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I: 2026-2030; giải quyết vấn đề điện lưới cho các thôn chưa có điện cũng như chú ý đến vấn đề phủ sóng viễn thông, đất sản xuất, sinh kế cho người dân.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh quan tâm tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 và Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); tiếp tục triển khai các chính sách đối với người có uy tín; tăng cường nắm tình hình tín ngưỡng, tôn giáo để tập trung tháo gỡ những vướng mắc.