Ngày 18/9, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Đức Đồng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Sở GD-ĐT vừa có văn bản đồng ý, thống nhất chủ trương điều động công chức để bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Theo văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Nhân Sâm ký, trước đó UBND xã Đức Thọ đã đồng ý cho ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, chuyển công tác. Trên cơ sở các quy định hiện hành, Sở thống nhất để UBND xã Đức Đồng xem xét tiếp nhận, bố trí ông Mạnh giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng.

Sở đề nghị UBND xã Đức Đồng phối hợp với UBND xã Đức Thọ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Theo đó, hai địa phương cần hoàn tất thủ tục chuyển ông Mạnh từ công chức sang viên chức trước khi thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng.

Ông Trịnh Hồng Mạnh sinh năm 1971, có trình độ thạc sĩ Khoa học giáo dục, lý luận chính trị cao cấp. Ông từng giữ chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ trước đây.

Như VietNamNet đã thông tin, Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Đại Đồng, Trường Tiểu học Đức Đồng và Trường THCS Đồng Lạng.

Sau sáp nhập, hai nguyên hiệu trưởng Nguyễn Văn Lợi và Nguyễn Công Anh được đưa vào diện xem xét để bổ nhiệm hiệu trưởng trường mới. Kết quả chấm theo khung 100 điểm của tỉnh, ông Nguyễn Văn Lợi đạt 57,5 điểm, còn ông Nguyễn Công Anh đạt 55,5 điểm.

Trường TH - THCS Đức Đồng sau sáp nhập.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng sau đó thống nhất bố trí ông Lợi làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, ông Lợi xin không nhận chức vụ với lý do sức khỏe và đề nghị được giữ chức phó hiệu trưởng.

Đối với ông Nguyễn Công Anh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đức Đồng nhận định ông chưa đáp ứng yêu cầu trước mắt để điều hành trường có nhiều cấp học, nên xin chủ trương tìm nguồn nhân sự khác.

Ông Nguyễn Công Anh sau đó đề nghị làm rõ kết quả chấm điểm, đặc biệt là 3 điểm tại mục 4.4 liên quan đến quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo ông Anh, nếu không tính 3 điểm này, ông Lợi đạt 54,5 điểm, thấp hơn mức 55,5 điểm của ông.

Ông Công Anh cho rằng cả hai nhân sự đều không thuộc diện được tính điểm ở tiêu chí trên và kiến nghị UBND xã Đức Đồng xem xét lại. Ông Anh cũng đề nghị địa phương ưu tiên cán bộ tại chỗ. Trường hợp lựa chọn nhân sự từ nơi khác, ông cho biết sẽ xin trở lại làm giáo viên và có thể nghỉ hưu trước tuổi.

Liên quan vụ việc, một người thân của ông Nguyễn Công Anh đã có đơn kiến nghị gửi Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đề nghị kiểm tra việc bố trí cán bộ quản lý tại Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng sau sáp nhập.

Người kiến nghị cho rằng việc lựa chọn nhân sự chưa bảo đảm minh bạch và đề nghị làm rõ. Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu kiểm tra việc lựa chọn hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng và báo cáo kết quả trước ngày 20/9.

Trường Tiểu học - THCS Đức Đồng có 4 phó hiệu trưởng gồm Nguyễn Công Anh, Nguyễn Đình Thương, Nguyễn Văn Lợi và Trần Thị Xuân Thơm. Ông Nguyễn Văn Lợi được giao phụ trách, điều hành trường trong thời gian chưa kiện toàn chức danh hiệu trưởng.