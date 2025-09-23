VietNamNet giới thiệu bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa Đại hội!

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với kết quả thành công tốt đẹp.

Đại hội vinh dự được đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và chỉ đạo Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển”, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và các văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi tại các tổ và hội trường, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, sâu sắc vào các văn kiện Đại hội, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội; thảo luận sâu rộng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ðảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Ðảng.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ðảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn Ðại hội lần thứ 14 của Ðảng.

Đại hội công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cam kết là tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự nghiệp chung; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội triển khai quyết định của Bộ chính trị chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đoàn đại biểu là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo, tiêu biểu trong đảng viên Đảng bộ tỉnh, có năng lực, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, có chất lượng cho Đại hội của Đảng; đồng thời, trực tiếp tiếp thu đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng để triển khai phù hợp với thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị, đem lại hiệu quả cao.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh HòaNghiêm Xuân Thành. Ảnh: Vĩnh Thành

Kính thưa Đại hội!

Thành công lớn nhất của Đại hội chính là các đại biểu đã thống nhất cao ý chí và hành động, thông qua các quan điểm chủ đạo, mục tiêu, hệ thống các chỉ tiêu nhiệm vụ và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cùng với các giải pháp tận dụng tối đa các tiềm lực, khai thác tối ưu các nguồn lực, phát huy cao độ các cơ hội nổi trội của tỉnh Khánh Hòa mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng hơn, không gian phát triển rộng hơn nằm trong vùng duyên hải Nam Trung bộ năng động và giàu bản sắc. Trên cơ sở đó xây dựng, nâng tầm phát triển tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới, bước vào thập niên tăng trưởng hàng năm liên tục đạt 2 con số về tăng trưởng kinh tế GRDP, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người; sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng cao của cả nước, nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Với những kết quả nổi bật của Đại hội, chúng ta khẳng định rằng: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I đã thành công tốt đẹp. Đại hội đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo sâu sắc, toàn diện của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị và Tổ công tác của Bộ Chính trị. Là kết quả của quá trình chuẩn bị chu đáo, bài bản, khoa học và công phu của các tiểu ban, các bộ phận giúp việc và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là nhiều lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đó chính là sự hội tụ, kết tinh công sức, trí tuệ của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Khánh Hòa vươn mình phát triển.

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội mới chỉ là bước khởi đầu. Để nghị quyết thành hiện thực sinh động, các chỉ tiêu nghị quyết mang hơi thở của cuộc sống: tỉnh phát triển - đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh được nâng cao, đó mới là thành công thực tế của Đại hội.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống cần sự vào cuộc chủ động, đồng bộ của tất cả các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị trong tỉnh. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, các đồng chí đại biểu, các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả Đại hội; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, có tính hành động cao, hoạch định được các giải pháp đột phá, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao nhất và khát vọng cống hiến mạnh mẽ nhất.

Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, chung sức đồng lòng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội là phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2025, tạo sự chuyển biến nhanh, mạnh mẽ từ đầu năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội trân trọng cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiều tình cảm tốt đẹp bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị về dự và phát biểu chỉ đạo sâu sắc Đại hội; chân thành cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương đã ủng hộ, phối hợp chặt chẽ trong công tác và tích cực tham gia hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội.

Đại hội cảm ơn các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương, thường trực tỉnh ủy các tỉnh , thành phố bạn đã dành thời gian đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đã đến dự, theo dõi, động viên cổ vũ góp phần vào thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng, trách nhiệm trong nhiệm kỳ qua của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy được nghỉ công tác theo chế độ hoặc không có điều kiện tham gia vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội biểu dương toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hăng hái, nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích bằng những công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội, góp phần vào thành công Đại hội.

Đại hội cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã theo dõi và thông tin kịp thời, sinh động về Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Tuyệt đối tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, bám sát chặt chẽ và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cao các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Với sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa chung quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2025-2030. Đó chính là nền tảng, là động lực để Khánh Hòa bước vào trang sử phát triển mới, trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, là thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn!