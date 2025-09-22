Sáng 22/9, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu chỉ đạo.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ nhất là sự kiện quan trọng, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực.

Khánh Hòa đã tiên phong trong việc áp dụng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc, khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,3%/năm, quy mô kinh tế năm 2025 vượt 209 nghìn tỷ đồng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Vĩnh Thành

Bên cạnh những thành tựu, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Khánh Hòa còn đối mặt nhiều hạn chế. Tại đại hội, các đại biểu cần thảo luận thẳng thắn về kết quả đạt được, khuyết điểm và nguyên nhân để đề ra giải pháp khả thi trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở một số nội dung để tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu, thảo luận và tập trung trong thời gian tới.

Đầu tiên, tỉnh Khánh Hòa cần xây dựng Đảng vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng công tác cán bộ, lựa chọn người có đủ phẩm chất và năng lực, không để lọt cán bộ yếu kém.

Thứ hai là vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả, đảm bảo thông suốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết 18, kiện toàn cán bộ, rà soát biên chế để phù hợp thực tiễn.

Thứ ba là thực hiện đồng bộ, hiệu quả 7 nghị quyết rất quan trọng của Bộ Chính trị là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và kinh tế tư nhân, bảo đảm an ninh năng lượng và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và tặng hoa Đại hội đại biểu lần thứ nhất tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Khánh Hòa

Ngoài ra, Khánh Hòa với gần 500 km bờ biển và 4 vịnh biển nổi bật (Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang, Vĩnh Hy), cùng hàng trăm đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Trường Sa và đặc khu Trường Sa, đây là những lợi thế để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển. Theo Chủ tịch Quốc hội, Khánh Hòa cần tập trung vào các lĩnh vực trụ cột như: Công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics, công nghiệp công nghệ cao...

Thứ tư, tỉnh Khánh Hòa kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ chủ quyền quốc gia; chú trọng hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế... Tập trung xây dựng Trường Sa vừa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thứ năm là phát huy khối đại đoàn kết, tăng cường vai trò của MTTQ và các tổ chức xã hội trong việc tạo sự đồng thuận, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ngay sau đại hội, cấp ủy khoá mới khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết đại hội; triển khai chương trình hành động với sự phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành.

