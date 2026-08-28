Ngày 28/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ.

Theo quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh khóa 1 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 người, Ban thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh gồm 2 người.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Lan

Ông Lê Minh Ngân - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Tẩn Thị Quế - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh - được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ cơ sở HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/9. Đảng bộ HĐND tỉnh gồm các tổ chức cơ sở đảng tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng các ban chuyên môn của HĐND tỉnh.

Cùng với việc thành lập đảng bộ mới, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh từ ngày 1/9. Hai chi bộ với 42 đảng viên được chuyển nguyên trạng về Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh. Ảnh: Đinh Lan

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Lai Châu cũng công bố quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đồng thời quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được tổ chức lại thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ông Lê Đức Dục - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy từ ngày 1/9.