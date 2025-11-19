Ngày 19/11, tại kỳ họp lần thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Lương.

Ông Lê Văn Lương đã được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã được các đại biểu HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Ông Hà Quang Trung phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Báo Lai Châu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung khẳng định, trên cương vị mới, ông sẽ tận tâm, tận lực, cố gắng, dốc sức, chung lòng làm việc cống hiến, nỗ lực hết mình với trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Hà Quang Trung sinh năm 1976, quê tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Tài chính - Tín dụng, Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý. Ông Hà Quang Trung từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên. Tháng 10/2025, ông Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Cách đây 2 ngày (ngày 17/11), Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định nhân sự giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Hà Quang Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trung được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025-2030.