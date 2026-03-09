Ngày 8/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 16 của Ban chấp hành Trung ương chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Đoàn sẽ giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đoàn cũng kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Ảnh: Mạnh Hùng/Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Bảo đảm việc kiểm tra, giám sát được tiến hành dân chủ, khách quan

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng theo Chỉ thị số 01 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, bài bản.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ban hành đầy đủ văn bản cụ thể hóa, xác định rõ nội dung, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, kết hợp linh hoạt giữa trực tuyến và trực tiếp; nội dung triển khai được đổi mới theo phương châm “hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng”.

Công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, phát huy hiệu quả hệ thống báo chí, truyền thông và mạng xã hội; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử được triển khai theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thể hiện ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân trong xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng liên quan quán triệt, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá kết quả thực hiện dựa trên sản phẩm cụ thể và tác động thực chất; đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Quốc phòng lưu ý, các thành viên đoàn kiểm tra cần chủ động triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình và quy định của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.