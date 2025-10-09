- Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương!

- Kính thưa các quý vị khách quý!

- Kính thưa toàn thể Đại hội!

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đến dự, đưa tin về Đại hội. Đặc biệt, là sự có mặt đầy đủ của 447 đại biểu, đại diện cho 100 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh, tiêu biểu cho trí tuệ của hơn 94.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin gửi đến các đồng chí, các quý vị khách mời, cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội hôm nay là một dấu mốc lịch sử trọng đại, là đại hội đầu tiên sau khi Đảng bộ tỉnh cùng với cả nước thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; hợp nhất hai tỉnh Long An - Tây Ninh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Việc hợp nhất tỉnh mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của cả hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, tiêu biểu cho tinh thần “trung dũng, kiên cường” trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới; là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững, đồng hành cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trình bày diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương; dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại hội các đảng bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong tỉnh đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp.

Hướng về Đại hội với tinh thần yêu quê hương, đất nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ và sự phát triển của tỉnh nhà; từ nhiều tháng qua, đã có hàng ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Những ý kiến quý báu ấy đã góp phần làm phong phú thêm bức tranh toàn cảnh, những thay đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh nhà những năm vừa qua; làm sáng rõ thêm phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đột phá vươn lên của tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới. Đây chính là sự thể hiện sinh động, cụ thể lòng tin yêu của Nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của đồng chí, đồng bào trong tỉnh dành cho Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Năm năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương, Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh Long An - Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng “trung dũng, kiên cường”, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn.

Nổi bật là tỉnh cùng với cả nước kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19; hoàn thành nhiệm vụ lịch sử - sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, bước đầu đi vào hoạt động ổn định; kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, cao hơn bình quân cả nước, nhất là trong 9 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng đạt 9,52%, đứng đầu các tỉnh khu vực phía Nam; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đề ra; các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả tích cực; kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; diện mạo từ nông thôn đến thành thị có nhiều đổi mới, khởi sắc; đời sống của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh; đưa tỉnh Tây Ninh (sau hợp nhất) trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; đồng thời, tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Tây Ninh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Kính thưa các đồng chí!

Với tinh thần cầu thị, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta đã nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng của tỉnh nhà thời gian qua. Đó là phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; thiếu lao động kỹ thuật cao; quản lý đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế nhất định; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập; đời sống một bộ phận Nhân dân còn khó khăn; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa thật sự hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có lúc, có nơi chưa được tập trung thường xuyên… Đây là những khó khăn, băn khoăn, trăn trở của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh.

Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ ra những thành tựu cơ bản đã đạt được, những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, đi sâu phân tích tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn cơ bản trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 thật cụ thể, đảm bảo tính khách quan, khoa học và khả thi cao, nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với đô thị hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Đại hội cũng cần tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các nội dung có liên quan tại Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà; là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện quyết tâm đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, tạo động lực vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ mới.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững; là trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thương chiến lược với Campuchia; xã hội văn minh, môi trường sống an toàn; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc; Nhân dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Toàn thể Đảng bộ và Nhân dân Tây Ninh đã và đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin vào Đại hội. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và ý thức là những đại biểu ưu tú - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, các quý vị đại biểu sẽ tập trung tinh thần, trí tuệ, làm việc khẩn trương, nghiêm túc để có những đóng góp thiết thực vào sự thành công của Đại hội.

Với tinh thần đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xin trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các quý vị khách quý, các đồng chí, cùng toàn thể đại biểu; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!