Hôm nay tổ công tác số 1 của Bộ Chính trị do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì, làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên.

Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, làm việc với đại diện các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Tuyên Quang.

Các tổ công tác cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ công tác đã cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo Nghị quyết Đại hội...

Văn kiện của các tỉnh đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn và không gian phát triển mới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên. Ảnh: TTXVN

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của các tỉnh ủy, đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới...

Với tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần tập trung rà soát xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp phù hợp; phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sạch, sinh thái, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị tăng cao.

Tỉnh cũng cần phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, triển khai nhanh và khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, xây dựng Cà Mau thành trung tâm logistics hàng hải quốc tế, cụm công nghiệp khí - điện - đạm, bên cạnh các thế mạnh về thủy hải sản để phát triển toàn diện.

Với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường; đột phá phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN

Với tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tỉnh ủy các tỉnh cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện, tổ chức tốt Đại hội.