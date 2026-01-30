Từ ngày 1-10/12/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ở Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cơ bản nhất trí với dự kiến cơ cấu, thành phần số lượng nêu tại Nghị quyết số 1897 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần của tổ chức chính trị, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 16.

Bên cạnh đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiến nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng hoặc giữ nguyên số lượng ĐBQH khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên như số lượng đại biểu của khóa 15 (ít nhất là 29 đại biểu), nhằm bảo đảm và phát huy vai trò đại diện của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tháng 12/2025. Ảnh: Thành Huế

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị nghiên cứu tăng tỷ lệ đại biểu là người ngoài Đảng so với dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghiên cứu tăng số lượng người ứng cử ĐBQH là đồng bào dân tộc thiểu số để bảo đảm đạt tỷ lệ trúng cử theo quy định; giảm số lượng người ứng cử của các cơ quan hành pháp để bổ sung cơ cấu thuộc các thành phần bảo đảm phù hợp.

Ở địa phương, đến hết ngày 10/12/2025, 34 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử ĐBQH khóa 16. Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật, theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đa số các địa phương nhất trí với dự kiến phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của địa phương mình được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa 16.

9 tỉnh, thành phố có đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu, thành phần gồm: Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Hà Nội, Hải Phòng. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổng hợp các ý kiến kiến nghị thay đổi cơ cấu, thành phần để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh.

Như vậy, tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ở 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cả trung ương và địa phương) là 975 người; đạt tỷ lệ bình quân là 1,95 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu.

Về số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH thuộc khối MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương là 25 người. Trong đó có 3 người thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 3 người là cá nhân tiêu biểu và 19 người thuộc các tổ chức thành viên của Mặt trận ở trung ương.

Có 2 tỉnh, thành phố đã dự kiến số lượng cụ thể những người tự ứng cử ĐBQH khóa 16 (TPHCM, Ninh Bình); 32 tỉnh, thành phố còn lại không dự kiến số lượng người tự ứng cử.

Giới thiệu 5.112 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Về bầu cử đại biểu HĐND, từ ngày 1-10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ở địa phương đã tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp.

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử là: 5.112 người/trên tổng số đại biểu được bầu theo luật định là 2.554 đại biểu; đạt tỷ lệ bình quân là 2,04 lần trên số đại biểu được bầu.

Kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 2 địa phương đã dự kiến số lượng người tự ứng cử là TPHCM và Ninh Bình. Các địa phương còn lại không dự kiến hoặc không thể hiện rõ số lượng người tự ứng cử.