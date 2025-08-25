Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan. Bộ Chính trị chỉ định ông Trần Lưu Quang tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng; đồng thời, phân công ông Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định, tặng hoa ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Lưu Quang tại hội nghị. Ảnh: Quốc Thanh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn trân trọng tới Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các thành viên trong Bộ Chính trị đã giao cho ông một nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cũng gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy vì đã tiếp nhận ông như một người đồng chí, đồng đội.

Ông Quang cho hay sau 4 năm 3 tháng và 21 ngày, ông đã có cơ hội trở về vùng đất TPHCM để cùng đồng hành trong việc phát triển thành phố. Đây là niềm vui lớn của bản thân ông, gia đình và những nơi ông công tác.

Ông chia sẻ đây là niềm vui lớn và vinh dự, nhưng suy nghĩ và cảm xúc lớn nhất trong ông lúc này cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước đây là sự trăn trở và lo lắng.

“Tôi trăn trở vì nhiệm vụ giao về thành phố cực kỳ lớn, lo lắng bởi sự kỳ vọng của các lãnh đạo cũng như mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố; sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp, cho dù doanh nghiệp đó lớn hay nhỏ” - ông nói.

“Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở và lo lắng nhất lại là việc chúng ta đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh. Tôi mong các đồng chí đừng nghĩ mình ở đâu đến, là người TPHCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu mà thay vào đó hãy suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất, trong kỷ nguyên mới, một không gian phát triển mới" - ông cho biết thêm.

Ông Trần Lưu Quang chia sẻ sau khi nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Quốc Thanh

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, động viên, chia sẻ của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các Ủy viên Bộ Chính trị để TPHCM vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết ông Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều cương vị công tác từ địa phương tới Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác Xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả và sâu sát cơ sở.

Trên các cương vị công tác, ông Quang hoàn thành tốt cương vị được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, việc ông Trần Lưu Quang được Bộ Chính trị giao trọng trách làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với ông.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt chúc mừng ông Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới. Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng với kinh nghiệm phong phú trong quá trình công tác, đã từng làm Bí thư 2 tỉnh, thành phố và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ của Bí thư Thành ủy thành phố mang tên Bác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.