Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám làmTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bộ máy không chấp nhận cán bộ không dám suy nghĩ, không dám làm, không dám đổi mới hoặc nói không đi đôi với làm.
Sáng nay (2/7), tại hội trường Thống Nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), với chủ đề "TPHCM - Sáng mãi tên Người".
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.
Dự lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.