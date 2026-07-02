Sáng nay (2/7), tại hội trường Thống Nhất, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), với chủ đề "TPHCM - Sáng mãi tên Người".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM tại lễ kỷ niệm

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình nghệ thuật trong lễ kỷ niệm

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, tôn vinh truyền thống cách mạng và khát vọng phát triển của TPHCM