Sáng 2/10, tại ngày làm việc thứ 3 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, bà Trương Thanh Huyền, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất về việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh gồm 55 người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người.

Với tỷ lệ phiếu đạt 100%, ông Nguyễn Duy Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Ông Võ Trọng Hải - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tái cử chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có 3 phó chủ nhiệm, 9 ủy viên.

Được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, ông Nguyễn Duy Lâm bày tỏ đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

"Tôi xin hứa sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình để không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, nghị quyết đại hội lần này đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Tĩnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế nhanh, bền vững với công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển...

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cấp ủy viên phải thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy chiến lược; quyết liệt hành động, tâm huyết, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh", ông Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh.