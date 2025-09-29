Tội phạm ở bang Ohio (Mỹ) có lẽ sẽ ớn lạnh khi nhìn thấy một chiếc Dodge Challenger Hellcat trong màu sơn của lực lượng tuần tra cao tốc. Nhưng thực tế, chiếc xe này sẽ không được dùng để truy đuổi tội phạm. Nhiệm vụ thực sự của nó đơn giản là xuất hiện trong các cuộc diễu hành và những buổi giao lưu cộng đồng, như một điểm nhấn thu hút đồng thời thể hiện sức mạnh vượt trội so với các xe thương mại khác.

Theo lực lượng tuần tra cao tốc Ohio, đây là một chiếc Dodge Challenger SRT Hellcat phiên bản Redeye. Chiếc xe này tuy mang thiết kế của xe thể thao nhưng công suất từ động cơ V8 6.2L siêu nạp lên tới 797 mã lực - mạnh hơn nhiều mẫu siêu xe của Ferrari, Lamborghini.

Với sức mạnh đó, xe có thể hoàn thành cú chạy nước rút trên đường thẳng dài 400m trong chưa đầy 11 giây, bởi khả năng tăng tốc 0-100 km/h của xe chỉ tốn 3,6 giây cùng vận tốc tối đa 327 km/h.

Khác với nhiều chiếc xe hiệu suất cao khác được đưa vào biên chế của lực lượng cảnh sát, chiếc Dodge Challenger này không dùng để đối phó tội phạm. Thay vào đó, nó sẽ xuất hiện trong các sự kiện cộng đồng như giao lưu và diễu hành, giúp cảnh sát kết nối gần gũi hơn với người dân. Dù vậy, các sĩ quan vẫn hào hứng khoe tốc độ khủng của xe, thậm chí còn đưa xe xuống đường đua và đăng video lên mạng xã hội.

Để phục vụ mục đích này, xe đã được dán tem cảnh sát và lắp thêm đèn ưu tiên đỏ-xanh phía sau lưới tản nhiệt. Đáng chú ý, lực lượng tuần tra cao tốc Ohio không hề mua xe từ đại lý. Chiếc Dodge đắt tiền này đã bị tịch thu theo lệnh của tòa án, do chủ xe vi phạm pháp luật. Nếu không được bổ sung vào đội xe của cảnh sát, chiếc Challenger này nhiều khả năng sẽ bị bán đấu giá hoặc tiêu hủy.

Đây không phải là lần đầu tiên một chiếc Dodge Challenger SRT Hellcat bị tịch thu được bổ sung vào đội xe cảnh sát Mỹ. Ba năm trước, lực lượng tuần tra cao tốc Texas từng thêm vào đội hình một chiếc Challenger Hellcat đã được độ công suất lên 1.080 mã lực. Chiếc xe đó bị tịch thu khi chủ nhân tham gia đua xe trái phép và bỏ chạy, đạt tốc độ lên tới 258 km/h.

Tại Việt Nam, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye là mẫu xe có giá trị đắt đỏ và rất hiếm. Chiếc đầu tiên về nước ta thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân bán giá không dưới 10 tỷ đồng, thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Giá bán chiếc xe tại Mỹ cũng không rẻ khi lên tới 81.935 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).

