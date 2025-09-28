Tại Việt Nam, số lượng siêu xe đã lên đến hàng trăm chiếc dù giá trị xe không hề rẻ. Dù vậy, số vụ tai nạn liên quan đến siêu xe không ít khi con số thống kê lên tới 10 vụ. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chiếc Lamborghini Murcielago SV tông chết người tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Ngày 31/10/2022, vụ va chạm giữa chiếc Ferrari 488 Pista Spider và xe máy tại đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội cũng khiến một người tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn trên, chiếc siêu xe bị nát phần đầu bên phải.

Từ đó đến nay, chiếc Ferrari cũng “ở ẩn” để sửa chữa, phục hồi lại trạng thái nguyên bản. Tuy nhiên, chủ nhân cũ đã bán lại chiếc xe cho một đại gia chơi xe kín tiếng ở Sài Gòn. Gần đây, xe xuất hiện trên đường phố nhiều hơn. Ngoại thất xe đã đổi sang màu đen nhám bằng phương pháp dán decal, đi kèm sọc kẻ màu trắng đỏ kéo dài từ đầu đến đuôi xe.

Chưa rõ chi phí sửa chữa cho chiếc siêu xe hàng hiếm này, nhưng ước tính chủ xe phải tiêu tốn số tiền không dưới 1,5 tỷ đồng do phải thay thế các bộ phận như cản trước kèm bộ ốp hốc gió, đèn chiếu sáng, vè và chắn bùn, bộ lốp hiệu suất cao cùng tiền nhân công.

Đây là một trong ba chiếc 488 Pista Spider (mui trần) tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Hai xe còn lại đều có giá lăn bánh khoảng 35-40 tỷ đồng (đắt hơn chiếc trong bài khoảng 10-15 tỷ đồng), gồm một chiếc của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và một chiếc của đại gia Hoàng Kim Khánh. Một chiếc 488 Pista Coupe (mui cứng) cũng của ông Vũ, có giá ước tính khoảng 35 tỷ đồng.

Ngoại thất xe sơn màu đỏ Rosso Corsa đặc trưng của hãng siêu xe Italy, đi kèm sọc sơn đen kép kéo dài từ đầu đến đuôi xe, giống chiếc Ferrari 488 của đại gia Hoàng Kim Khánh. Ngoài ra, xe sử dụng bộ mâm 5 chấu kép kiểu ngôi sao sơn đen, nổi bật bên trong là cùm phanh màu vàng.

Siêu xe này được trang bị tùy chọn trang trí sợi carbon ở ngoại thất, gồm bộ chia gió cản trước, ốp sườn, ốp hốc gió, bộ khuếch tán đuôi xe,… Tùy chọn này vốn có giá không dưới 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Không gian nội thất xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, điểm xuyết bằng đường chỉ khâu và đường viền màu đỏ. Một số chi tiết được làm bằng sợi carbon như khung ghế thể thao, vô-lăng, lẫy chuyển số, bậc cửa, khu vực cần số, táp-lô và cửa gió điều hòa.

Ferrari 488 Pista sử dụng động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít giống như phiên bản thường. Tuy nhiên, cỗ máy này cho công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm - tăng 50 mã lực so với 488 thường. Nhờ đó, chiếc siêu xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h trong 2,85 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.

Bạn đang sở hữu một chiếc xe độc hay bản độ siêu đẹp? Hãy chia sẻ bài viết cảm nhận, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!