Năm 1989, Toyota lần đầu giới thiệu thương hiệu hạng sang với mẫu Lexus LS 400. Mẫu sedan cỡ lớn này được tạo ra để cạnh tranh với các mẫu xe sang cỡ lớn từ Đức. Ngay sau đó, LS 400 nhanh chóng thu hút khách hàng giàu chuyển từ BMW, Mercedes và Jaguar sang mua bởi mẫu xe Nhật Bản này mang đến thứ mà các thương hiệu kia không có: một chiếc sedan sang trọng nhưng bền bỉ.

Tuy nhiên, mẫu xe sang này gần đây liên tục sụt giảm doanh số. Nửa đầu năm 2025, hãng chỉ bán được 691 xe (giảm 42,3% so với cùng kỳ năm ngoái) và còn thê thảm hơn nếu so với những năm trước đó. Trước thực tế này, Lexus chuẩn bị khai tử LS tại Mỹ và nhiều thị trường khác. Trước khi chính thức rút lui, hãng xe Nhật quyết định dành cho mẫu xe tiên phong của họ một cái kết đặc biệt: ra mắt chiếc Lexus LS Heritage Edition 2026, một phiên bản giới hạn như lời tri ân đến mẫu LS đầu tiên.

Chỉ 250 chiếc được sản xuất dành riêng cho thị trường Mỹ, với giá khởi điểm 99.280 USD (tương đương 2,62 tỷ đồng). Xe dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý ngay từ tháng 11 năm nay.

Theo phát ngôn viên của Lexus, đây cũng sẽ là phiên bản LS duy nhất còn được bán trước khi toàn bộ dòng sản phẩm này dừng sản xuất trong năm tới. Xe chỉ có một màu sơn đen Ninety Noir duy nhất, đi kèm các chi tiết trang trí tối màu và bộ mâm hợp kim đa chấu 20 inch hoàn thiện màu Dark Gray Metallic.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách cuối thập niên 1980, đầu 1990 với tông đỏ Rioja Red lần đầu xuất hiện trên dòng LS. Các điểm nhấn khác gồm logo Heritage Edition khắc laser trên bệ trung tâm và hình bóng LS thêu trên tựa đầu ghế.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn khá nhiều, bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống quan sát toàn cảnh Panoramic View Monitor, ốp gỗ cao cấp Laser Special Black, chất liệu Ultrasuede cho trần và tấm che nắng. Xe còn có ghế sau sưởi, dàn âm thanh Mark Levinson 23 loa công suất 2.400 Watt và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động Advanced Park.

Về vận hành, LS Heritage Edition sử dụng động cơ V6 3.4L tăng áp kép tương tự mẫu LS 500 2025, cho công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 442 lb-ft. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh AWD với vi sai hạn chế trượt, giúp xe tăng tốc từ 0–96 km/h trong 4,6 giây.

Lexus LS đã dừng bán tại Anh quốc.

Hiện Lexus chưa tiết lộ sẽ có mẫu xe thay thế LS hay không. Trước đó, vào đầu năm 2025, hãng xe Nhật Bản đã khai tử mẫu LS tại thị trường Anh quốc do chỉ bán được vỏn vẹn 39 chiếc từ năm 2020 đến nay, trong đó riêng năm 2024 doanh số thê thảm hơn với 3 chiếc bán ra.

Tại Việt Nam, Lexus chính thức được đưa vào phân phối chính hãng tại Việt Nam vào khoảng năm 2013. Trước đó, các mẫu LS (như LS 460, LS 430…) xuất hiện chủ yếu ở dạng xe nhập khẩu (cũ, xe tư nhân) chứ không phân phối chính hãng. Đến năm 2021, dòng LS với các mẫu LS 500 và LS 500h phiên bản nâng cấp được ra mắt trong nước với giá bán 7,63 và 8,36 tỷ đồng. Mẫu xe này cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, Audi A8 / A8 L.

Theo Carscoops

