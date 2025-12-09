Trên một diễn đàn, một người dân phản ánh việc nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương bán thêm sản phẩm dù bệnh nhân không yêu cầu. Theo chia sẻ, cháu của người này được bác sĩ cấp hai giấy: Đơn thuốc và đơn tư vấn (dược mỹ phẩm), đồng thời hướng dẫn mua tại nhà thuốc của bệnh viện.

Tại nhà thuốc, dù người nhà chỉ nộp đơn thuốc với ba loại được kê, nhân viên vẫn bán thêm toàn bộ sản phẩm trong đơn tư vấn, tổng cộng hơn 1,6 triệu đồng.

Khi thắc mắc vì không có nhu cầu dùng mỹ phẩm, người này cho biết đã nhận lại thái độ thiếu thiện chí và lời giải thích không rõ ràng của người bán. Sau phản ánh, một nhân viên y tế từ khu khám bệnh xuống lấy lại đơn và đề nghị hoàn trả một phần ba giá trị đơn hàng.

Đơn thuốc và phiếu tư vấn của người bệnh. Ảnh: N. Huyền

Sau bài viết chia sẻ, nhiều bình luận phản ánh gặp tình trạng tương tự: Bác sĩ bệnh viện luôn kê đơn thuốc kèm phiếu tư vấn dược mỹ phẩm với số tiền cao hơn cả thuốc.

Trao đổi với PV VietNamNet về phản ánh này, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hiền - người phát ngôn Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho biết, bệnh viện đã liên hệ mời người đăng tải bài viết tới làm việc nhưng người này không đến.

Qua rà soát, bệnh viện xác định bệnh nhân được nhắc đến trong bài chia sẻ từng đến khám và được chẩn đoán bị viêm da cơ địa. Người bệnh được kê 1 đơn thuốc gồm 1 phiếu tư vấn (có kem dưỡng ẩm).

Tại phòng khám, bác sĩ và điều dưỡng đã hướng dẫn bệnh nhân cách sử dụng thuốc, kem dưỡng ẩm và mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện.

Tại nhà thuốc, nhân viên bán hàng lấy tờ đơn thuốc, nhập mã bệnh nhân và tính tiền, lấy sản phẩm theo danh mục trên phần mềm (bao gồm thuốc và kem dưỡng ẩm) đồng thời thông báo số tiền.

Sau khi người mua phản ánh không có nhu cầu sử dụng kem dưỡng ẩm trong phiếu tư vấn, nhân viên nhà thuốc đã hoàn trả tiền.

“Tại quầy phát thuốc, do lượng bệnh nhân đông, người mua phải chờ lâu nên bức xúc. Sau khi bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội, bệnh viện đã liên hệ lại với gia đình bệnh nhân nhằm làm rõ và giải thích. Đến nay, gia đình bệnh nhân không thắc mắc gì thêm”, PGS. TS Đỗ Thị Thu Hiền nói.

'Mỹ phẩm không kê trong đơn thuốc nhưng có vai trò quan trọng trong điều trị'

Trước phản ánh đơn tư vấn luôn đi kèm đơn thuốc, bà Hiền lý giải, hiện nay, Bộ Y tế chỉ công nhận danh từ "mỹ phẩm". Bởi vậy, có nhiều sản phẩm như kem dưỡng ẩm, sữa tắm dưỡng ẩm không có xà phòng, sữa rửa mặt kháng khuẩn trị mụn, kem bôi kháng khuẩn trị mụn chống bong nhờn, sản phẩm bôi kết hợp nhiều thành phần trong điều trị trứng cá, rám má, tăng/giảm sắc tố da, dầu gội trị gầu, dầu gội chống rụng tóc, kem chống nắng... được phân loại là "mỹ phẩm" không được kê vào đơn thuốc.

Nhà thuốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: N. Huyền

“Một số sản phẩm không thuộc danh mục thuốc của Bộ Y tế được kê trong phiếu tư vấn nhưng có vai trò quan trọng và hỗ trợ tích cực trong điều trị các bệnh da liễu như viêm da cơ địa, trứng cá, viêm da dầu, rụng tóc, rám má, sạm da, bạch biến...

Ngoài ra, các sản phẩm này còn giúp phòng ngừa tái phát, bùng phát bệnh hoặc hạn chế tiến triển bệnh và đã được đưa vào các quy trình, hướng dẫn điều trị bệnh da trên thế giới và ở Việt Nam theo quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh da liễu”, bà Hiền nói.

Người phát ngôn của Bệnh viện Da liễu Trung ương nhấn mạnh, để minh bạch trong việc kê đơn thuốc và sản phẩm hỗ trợ, bệnh viện đã thực hiện theo quy định hiện hành, thuốc và dược mỹ phẩm được tách riêng biệt thành hai phiếu (đơn thuốc và phiếu tư vấn).

Đồng thời, bệnh viện cũng thông báo chi tiết ở phiếu tư vấn, khuyến cáo người bệnh cần đọc kỹ phiếu tư vấn và hỏi bác sĩ nếu chưa hiểu về tác dụng của các dược mỹ phẩm đó để yên tâm và đảm bảo hiệu quả điều trị.

“Bệnh nhân là người quyết định có dùng thêm sản phẩm mà bác sĩ tư vấn hay không. Bệnh nhân khi mua thuốc ở bệnh viện mà không có nhu cầu sử dụng, bệnh viện sẵn sàng nhận lại và hoàn tiền cho người bệnh”, bác sĩ Hiền khẳng định.