Qua nắm bắt thông tin và dư luận liên quan đến các hoạt động không đúng quy định của Bệnh viện Phổi trong thời gian gần đây, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành xác minh, xem xét một cách thận trọng, toàn diện và khách quan.

Ngày 25/11, Sở Y tế Quảng Ninh đã phát đi các thông tin liên quan đến vấn đề trên.

Liên quan đến sự việc bệnh nhân Trịnh Văn Thắng (điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh nhưng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và đã được xác định tử vong ngoại viện), bước đầu xác minh cho thấy bệnh viện chưa thực hiện đúng quy định về chế độ hồ sơ bệnh án, hội chẩn, quản lý bệnh nhân và báo cáo sự cố y khoa nghiêm trọng đối với bệnh nhân.

Hiện tại, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đơn vị nghiệp vụ để đánh giá khách quan, chính xác quy trình điều trị cũng như tính toàn vẹn của hệ thống dữ liệu hồ sơ bệnh án.

Quan điểm của Sở Y tế Quảng Ninh là xử lý nghiêm minh nếu phát hiện bất kỳ hành vi nào xâm phạm đến quy trình quản lý hồ sơ hoặc che giấu sai sót chuyên môn.

Bệnh viện Phổi Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Việc chi thưởng theo Giấy khen của Sở Y tế năm 2024 của Bệnh viện Phổi tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện được do vướng mắc về quy định nguồn chi (đây là yếu tố khách quan). Việc chi chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với một số cán bộ, viên chức, người lao động chưa đúng với các quy định của Bộ Nội vụ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Bệnh viện chưa thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội phòng cháy cơ sở theo quy định.

Về phản ánh có hiện tượng bán thuốc và lãnh đạo bao che việc bán thuốc trong bệnh viện, qua kiểm tra và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, có cơ sở xác định bác sĩ Đỗ Quảng Hùng (Trưởng Khoa Nội 3) cung cấp thuốc không thuộc danh mục thuốc của bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân.

Sở Y tế đã chỉ đạo tiến hành quy trình xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật, tuyệt đối không có vùng cấm hay sự bao che từ phía lãnh đạo đơn vị.

Về phản ánh có tình trạng lãng phí đầu tư tại Bệnh viện Phổi, qua xem xét toàn diện cho thấy dự án nâng cấp Bệnh viện Phổi (tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng) là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực y tế của tỉnh.

Qua kiểm tra, các hạng mục công trình và thiết bị sau khi bàn giao đã và đang được bệnh viện đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với một số hạng mục kỹ thuật cao (như Trung tâm Oxy cao áp), bệnh viện đang thực hiện lộ trình tuyển dụng, đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật song song với việc hoàn thiện hạ tầng. Việc này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất khi vận hành chính thức, tuân thủ đúng quy hoạch phát triển của Bệnh viện.

Sở Y tế đang tiếp tục chỉ đạo đoàn kiểm tra làm việc với tinh thần khẩn trương, thận trọng. Khi có kết luận chính thức, Sở Y tế Quảng Ninh sẽ thông tin đầy đủ. Sở Y tế Quảng Ninh cam kết xử lý nghiêm mọi tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của Đảng và pháp luật.