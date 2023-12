Hôm nay (28/12), ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An - vừa ký văn bản chuyển hồ sơ sai phạm của Bệnh viện Da liễu Nghệ An sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Hồ sơ liên quan tới việc xác minh Bệnh viện Da liễu Nghệ An không thực hiện dịch vụ kỹ thuật vi nấm và ghẻ nhuộm soi nhưng vẫn thu tiền của bệnh nhân từ năm 2019 đến ngày 13/12/2021.

Hồ sơ kiểm tra, xác minh kèm theo gồm: Báo cáo số 646, ngày 8/9/2023 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về kết quả soát xét các nội dung đã được Sở Y tế kiểm tra, kết luận tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An; kết luận của Giám đốc Sở Y tế Nghệ An về nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân Lê Quang Ngọc...

Bệnh viện Da liễu Nghệ An - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Quốc Huy

Theo Thanh tra Sở Y tế Nghệ An, về báo cáo số liệu tổng hợp nấm nhuộm soi và ghẻ nhuộm soi của bệnh viện, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 13/12/2021, đơn vị đã thu tiền của 24.699 lượt người xét nghiệm với số tiền hơn 1,66 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo xác nhận của nhân viên thuộc bộ phận xét nghiệm, từ năm 2019 tới 2021, bệnh viện không thực hiện dịch vụ xét nghiệm vi nấm nhuộm soi hoặc ghẻ nhuộm soi (chỉ làm xét nghiệm soi tươi). Đồng thời, bộ phận xét nghiệm không dự trù và nhận hóa chất để thực hiện 2 kỹ thuật y tế trên.

“Việc không thực hiện xét nghiệm mà thu tiền là vi phạm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc làm sai này không ảnh hưởng đến kết quả và chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân và bệnh viện bởi đã dừng việc làm này từ 11h30 ngày 13/12/2021”, kết luận nêu.

Sở Y tế Nghệ An cũng chỉ ra sai phạm của từng cá nhân, tập thể, trong đó riêng cá nhân ông Huỳnh Phúc Sơn sai phạm nhiều nhất với tư cách là người đứng đầu Bệnh viện Da liễu Nghệ An.

Về biện pháp xử lý đối với Bệnh viện Da liễu Nghệ An, Sở Y tế đề nghị cấp ủy, chi bộ bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện kiểm điểm nghiêm túc các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm đồng thời xem xét hình thức kỷ luật phù hợp với cá nhân, tập thể sai phạm (nếu có). Sở Y tế cũng yêu cầu báo cáo kết quả kiểm điểm, thực hiện khắc phục và xử lý sai phạm trước ngày 30/6.

Về việc lập khống hợp đồng lao động của 7 điều dưỡng, cơ quan này đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cho bệnh viện khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Về sai phạm không thực hiện xét nghiệm mà thu tiền, số tiền lên đến hơn 1,6 tỷ đồng, Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Hành vi vi phạm pháp luật này không thuộc thẩm quyền xử lý của Sở Y tế". Cơ quan này đề nghị UBND tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ hành vi vi phạm này, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.