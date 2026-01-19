Theo trang tin Trung Quốc Shanshi News, cậu bé tên Mao Shilin, sống tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, hiện là lớp trưởng tại một trường tiểu học.

Mẹ của Mao Shilin, họ Trương, cho biết dù bên ngoài có vẻ khá nhút nhát, con trai chị là người dũng cảm, ngay thẳng và có tinh thần trách nhiệm cao.

Sự việc bắt đầu khi Mao Shilin bị một bạn học nghịch ngợm ác ý, viết chữ “2B” - tiếng lóng mang nghĩa “đồ ngốc” - lên lưng áo đồng phục của em. Nhìn thấy dòng chữ này, nhiều bạn khác đã chế giễu, gọi Mao Shilin là “kẻ ngốc”, khiến cậu bé vô cùng tủi thân.

Lo ngại quần áo giặt xong không kịp khô, Mao Shilin âm thầm chịu đựng suốt hai ngày mà không nói với ai. Cuối cùng, cậu bé tâm sự với mẹ. Nghe chuyện, chị Trương vô cùng đau lòng.

Người mẹ định liên hệ với nhà trường để nhờ can thiệp, nhưng Mao Shilin khẳng định muốn tự mình giải quyết vấn đề trong buổi sinh hoạt lớp sắp tới.

Mao Shilin can đảm chia sẻ cảm xúc của mình trước lớp, khiến những bạn trêu chọc em cũng cảm thấy hổ thẹn. Ảnh: QQ.com

Trong đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Mao Shilin đứng trên bục giảng, bình tĩnh chia sẻ cảm xúc của mình, nói rằng những hành động chế giễu đã khiến em cảm thấy bất lực và buồn bã.

Cậu đề nghị các bạn thử đặt mình vào hoàn cảnh tương tự: Nếu bị viết bậy lên quần áo và bị chọc ghẹo, liệu có vui không? Mao Shilin cũng nhắc lại trách nhiệm của mình với tư cách lớp trưởng, luôn cố gắng bảo vệ quyền lợi cho các bạn trong lớp.

“Các bạn bị bắt nạt thì hãy đến tìm mình, mình sẽ giúp. Nhưng còn mình thì sao? Đây là cách các bạn đối xử với mình à?”, cậu bé nói.

Sau bài phát biểu, những học sinh từng bắt nạt Mao Shilin đã bật khóc và lần lượt đứng lên xin lỗi em.

Giáo viên chủ nhiệm khen ngợi Mao Shilin là chín chắn hơn tuổi, gọi em là “một cậu bé bản lĩnh”, đồng thời cho rằng với vai trò lớp trưởng, Mao Shilin đã mang lại cảm giác an tâm cho các bạn trong lớp.

Mẹ của Mao Shilin chia sẻ trên mạng xã hội rằng chị đã rơi nước mắt vì sự dũng cảm của con trai.

“Con tôi từ một đứa trẻ âm thầm chịu đựng đã trở thành người dám đứng lên đấu tranh. Suốt hai ngày, con tự mình vượt qua nỗi sợ hãi. Việc đứng trước cả lớp để nói lên tiếng nói của mình là điều mà có lẽ suốt 40 năm qua tôi cũng không dám làm. Thật đáng kinh ngạc”, chị viết.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với đoạn video đạt hơn 2 triệu lượt thích.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một cư dân mạng bình luận: “Cậu bé này có nội tâm mạnh mẽ, cảm xúc ổn định và tư duy rất mạch lạc”. Một người khác nhận xét: “Bài phát biểu của em có thể tiếp thêm dũng khí cho nhiều trẻ em đang bị bắt nạt”.

“Vai trò hỗ trợ của giáo viên và người mẹ cũng rất đáng trân trọng, khi họ cho cậu bé cơ hội tự lên tiếng”, một ý kiến khác viết.

Bắt nạt học đường vẫn là vấn đề phổ biến tại Trung Quốc và không ít trường hợp để lại hậu quả nghiêm trọng.