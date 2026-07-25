Mới đây, đoạn video từ camera hành trình của một chiếc container ghi lại tình huống "thót tim" khi nam thanh niên đi xe máy băng qua giao lộ như chỗ không người. Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 13h44 trưa nay, ngày 25/7 tại nút giao giữa Quốc lộ 5 với đường Bạch Đằng, thuộc địa phận xã Phú Thái, TP Hải Phòng.

Hình ảnh từ clip cho thấy, vào thời điểm trên, nam thanh niên điều khiển xe máy trên Quốc lộ 5 nhưng không đội mũ bảo hiểm và còn sử dụng tai nghe. Dù các phương tiện đang băng nhanh qua nút giao nhưng người này vẫn cố tình tạt đầu nhiều ô tô để rẽ về phía đường Bạch Đằng.

Sau khi tông vào đầu của một chiếc xe con hiệu Mitsubishi Xpander hướng đối diện, thanh niên này ngã văng ra đường, đúng lúc xe có camera hành trình đi tới. May mắn tài xế chiếc container đã kịp phanh gấp để tránh một vụ va chạm thảm khốc. Nam thanh niên không bị thương nặng và đứng dậy dắt xe máy vào lề đường.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, đa số cư dân mạng đều tỏ ra bức xúc trước sự vô ý thức, coi thường tính mạng của nam thanh niên đi xe máy, đồng thời khen ngợi phản xạ kịp thời của tài xế container.

Các chuyên gia an toàn giao thông cho rằng, hành vi vừa đi xe máy vừa đeo tai nghe sẽ làm triệt tiêu khả năng tiếp nhận âm thanh cảnh báo xung quanh (tiếng còi, tiếng phanh xe). Việc vừa không đội mũ bảo hiểm lại sử dụng tai nghe và rẽ ngang bất ngờ khiến người điều khiển tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm, đặc biệt khi di chuyển gần các phương tiện siêu trường, siêu trọng.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng; nếu dùng tai nghe hoặc thiết bị âm thanh tương tự bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên GPLX.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy không nhường đường theo hướng ưu tiên mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hậu quả rất nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nguồn video: Giao thông Đường bộ 24h