Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào khoảng 17h15 chiều 1/7 tại một tuyến đường ở ngoại thành Hà Nội và vừa được group OF.FB phản ánh.

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Theo hình ảnh được ghi lại bởi camera hành trình của ô tô đang di chuyển trên đường, sự việc diễn ra ngay trước đầu xe: một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bất ngờ rẽ trái, tạt đầu một chiếc xe đạp điện khác dẫn tới va chạm. Đáng nói, người phụ nữ này đang chở trên xe hai em bé chừng 2-5 tuổi.

Người phụ nữ này cùng hai em bé ngã sõng soài ra đường, trong đó bé gái ngồi phía sau ngã ngửa và có vẻ rất đau. May mắn, tài xế xe ô tô có gắn camera hành trình đã phanh kịp, tránh được pha tai nạn nguy hiểm.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng, người phụ nữ điều khiển xe đạp điện rất đáng trách khi ra đường mà không đảm bảo an toàn. Đây là tình huống rất nguy hiểm nhưng lại khá hay gặp khi nhiều người có thói quen bất ngờ chuyển hướng mà không quan sát.

Các chuyên gia lái xe an toàn cho rằng, khi chở trẻ nhỏ bằng xe máy, xe đạp điện, người điều khiển nên quan sát kỹ khi sang đường, bật đèn xi-nhan và chuyển hướng dứt khoát để các phương tiện phía sau kịp nhận biết.

Ngược lại, khi lái ô tô qua khu dân cư, trường học hoặc những đoạn đường có nhiều xe máy, xe đạp và người đi bộ, tài xế cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ hai bên đường và luôn sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ.

Nguồn video: Văn Phúc/OF.FB