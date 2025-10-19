Ngay sau khi giải bóng chuyền VĐQG 2025 khép lại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt công bố dánh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Đáng chú ý ở đợt tập trung lần này là sự vắng mặt của đối chuyền Bích Tuyền.

Trước đó, Bích Tuyền rút lui không tham dự giải vô địch thế giới 2025, sau đó được Ban huấn luyện CLB Ninh Bình đăng ký với nhiệm vụ... săn sóc viên tại giai đoạn 2 giải VĐQG. Với việc không ra sân trận nào, tay đập 25 tuổi bị gạch tên ở danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không phải là điều bất ngờ.

Bích Tuyền không được triệu tập lên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên

Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gọi Bích Tuyền cũng là để tránh những rắc rối liên quan tới vấn đề kiểm tra giới tính mà BTC SEA Games 33 khẳng định sẽ làm rất chặt.

Ở danh sách tuyển bóng chuyền Việt Nam vừa được công bố, Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy cũng không có tên. Thanh Thúy đang thi đấu cho Gunma Green Wings, trong khi Bích Thủy sẽ sang Nhật Bản trong ít ngày tới. Cả hai nhiều khả năng sẽ được về nước khoác áo ĐTQG trước khi SEA Games 33 khởi tranh.

Danh sách tuyển bóng chuyền Việt Nam có sự góp mặt của nhiều VĐV ở tuyển U21 Việt Nam. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt quyết định trao cơ hội cho tay đập 17 tuổi Quỳnh Hương, bên cạnh những gương mặt trẻ Lê Như Anh, Hà Kiều Vy, Nguyễn Phương Quỳnh, Bùi Thị Ánh Thảo, Lê Thuỳ Linh.

Theo kế hoạch, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung tại Quảng Ninh, có gần 2 tháng chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games với mục tiêu tranh HCV.