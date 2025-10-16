VTV Bình Điền Long An thể hiện sự tiến bộ qua từng trận. Dù không có tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy nhưng đội bóng miền Tây vẫn có những chiến thắng thuyết phục trước Hóa chất Đức Giang và Vietinbank.

Trong khi đó, chủ nhà Ninh Bình cũng vắng Bích Tuyền ở giai đoạn 2. Với phong độ cực ấn tượng của cặp phụ công Lê Thanh Thúy - Lưu Thị Huệ, đội bóng cố đô Hoa Lư vượt qua đối thủ mạnh Binh chủng Thông tin ở bán kết để góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch.

Trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn. Ảnh: Nguyên Đệ

Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội thi đấu cống hiến, liên tục rượt đuổi tỉ số. Trong set 1, hàng chắn hiệu quả cùng sự tỏa sáng của ngoại binh Paskova giúp Ninh Bình giành chiến thắng 25/16. Trái ngược với set đầu tiên, VTV Bình Điền Long An thể hiện bộ mặt khác hẳn trong set 2. Kim Thanh là cây ghi điểm chủ lực, giúp đội bóng của HLV Ngọc Hoa thắng 25/17.

Trong set 3, sự xuất sắc của Lê Thanh Thúy và ngoại binh Paskova mang về chiến thắng 25/21 cho Ninh Bình. Trận chung kết trở nên kịch tính khi VTV Bình Điền Long An thắng 28/26 trong set 4 nhờ màn tỏa sáng của Kim Thanh, Lan Vy.

Lê Thanh Thúy chơi rất hay. Ảnh: Nguyên Đệ

Bước vào set đấu quyết định thứ 5, hai đội giằng co từng điểm số. Sau khi hòa 11/11, Ninh Bình có 2 tình huống mất điểm liên tiếp khi mắc lỗi bước 1. Tận dụng cơ hội này, VTV Bình Điền Long An giành chiến thắng 15/12, chung cuộc thắng 3-2, giành chức vô địch.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp VTV Bình Điền Long An chiến thắng trong trận chung kết, còn Ninh Bình không thể đăng quang dù được thi đấu trên sân nhà, chấp nhận vị trí Á quân. Đội giành hạng Ba là Binh chủng Thông tin. Nữ TP.HCM là đội phải xuống chơi ở giải hạng A mùa tới.

Chiến thắng đầy cảm xúc cho VTV Bình Điền Long An. Ảnh: BCVN

Tại bảng nam, Biên Phòng bảo vệ thành công ngôi vô địch sau khi đánh bại Thể Công Tân Cảng 3-2 trong trận chung kết. Thua đầy tiếc nuối, Thể Công Tân Cảng đứng ở vị trí thứ 2 chung cuộc, trong khi tân binh Công an TP.HCM xếp ở vị trí thứ 3. Đội xuống hạng là Tây Ninh.