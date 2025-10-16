Cuộc gặp ở Saudi Arabia

Ba tuần trước, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã gửi một bức thư chung đến 4 giải Grand Slam, bày tỏ sự bất bình trước tỷ lệ phân bổ tiền thưởng mà những giải này dành cho các tay vợt.

Hai tay vợt hàng đầu thế giới, cùng với Iga Swiatek và Aryna Sabalenka phía nữ, yêu cầu ban tổ chức Australian Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open tăng tỷ lệ chia thưởng từ mức 16% hiện tại lên 22% vào năm 2030.

Six Kings Slam diễn ra năm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Riyadh Season

Vài ngày trước bức thư này, Alcaraz vừa giành danh hiệu Grand Slam thứ 6 tại New York, nhận về 5 triệu USD – khoản thưởng cao nhất trong làng quần vợt.

Tuần này, tay vợt số 1 thế giới còn có thể kiếm nhiều hơn thế, mà không cần phải đánh suốt 15 ngày căng thẳng như ở Grand Slam. Nếu thắng cả hai trận tại Six Kings Slam, giải đấu biểu diễn được tổ chức ở Riyadh dưới sự bảo trợ của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), Alcaraz bỏ túi 6 triệu USD.

Alcaraz sẽ thi đấu ở bán kết gặp Taylor Fritz, người vừa thắng Alexander Zverev. Sau một ngày nghỉ bắt buộc theo quy định của ATP, trận chung kết diễn ra vào thứ Bảy.

BTC mơ về một màn tái đấu giữa Alcaraz và Sinner (vừa thắng Stefanos Tsitsipas 6-2 và 6-3) – người đã đánh bại anh trong chung kết năm 2024.

Tay vợt người Italia đến Riyadh sau khi phải bỏ cuộc sớm ở giải Masters Thượng Hải – lần thứ hai trong 4 giải gần nhất anh phải rút lui vì vấn đề thể lực.

“Lịch thi đấu cần được điều chỉnh. Có quá nhiều giải bắt buộc, quá dày đặc. Họ buộc chúng tôi phải tham dự nhiều Masters 1000 và 500”, Alcaraz phàn nàn 2 tuần trước sau khi vô địch Tokyo, qua đó tiếp nối những chỉ trích anh từng đưa ra về mật độ thi đấu quá tải từ năm 2024.

Thất bại ở Riyadh khi đó mở đầu cho một giai đoạn sa sút: dừng bước ở vòng 1/8 Paris-Bercy và không vượt qua vòng bảng ATP Finals.

Sinner và Alcaraz được chờ đợi đánh chung kết. Ảnh: EFE

Dẫu vậy, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn kịp tham gia vài trận biểu diễn cuối năm – gặp Ben Shelton tại Madison Square Garden và Francis Tiafoe ở Charlotte.

Thỏa thuận với ATP

Với lối chơi bùng nổ và sức hút đặc biệt, Alcaraz chính là “con át chủ bài” của Six Kings Slam – sự kiện không tính điểm ATP.

Một nghịch lý thú vị, bởi chính Quỹ PIF là nhà tài trợ chính của bảng xếp hạng ATP từ năm 2024, sau khi ký thỏa thuận nhằm “thúc đẩy sự phát triển toàn cầu của quần vợt”.

Từ đó, Saudi Arabia nhanh chóng trở thành thế lực mới, đăng cai WTA Finals tại Riyadh và Next Gen ATP Finals tại Jeddah.

Trên mặt sân xanh của ANB Arena – công trình mới khánh thành cho dịp này – logo “Riyadh Season” xuất hiện khắp nơi.

Six Kings Slam chỉ là màn mở đầu cho chuỗi lễ hội giải trí khổng lồ mà hoàng gia Saudi Arabia chuẩn bị: hàng tháng trời “trải nghiệm giải trí toàn cầu với 11 khu vực chủ đề riêng biệt”.

Bên cạnh quần vợt đỉnh cao còn có WWE Royal Rumble (đấu vật chuyên nghiệp), Premier Padel, Giải vô địch billiards Snooker và Fanatics Flag Football Classic do huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady dẫn dắt.

Năm ngoái, Riyadh Season kiếm khoảng gần 3 tỷ USD. Ảnh: Riyadh Season

Theo ông Turki Al-Sheikh, Chủ tịch Cơ quan Tổng cục Giải trí, có tới 20 triệu người đã tham dự “Riyadh Season” năm ngoái, với tổng giá trị ước tính gần 3 tỷ USD.

Đây là cú hích lớn cho vị bộ trưởng – cựu chủ sở hữu CLB Almeria ở Tây Ban Nha – người coi quần vợt là một trong những ưu tiên hàng đầu, đặc biệt sau thất bại của dự án LIV Golf.

Chỉ vài ngày trước, giải golf do saudi Arabia tài trợ công bố khoản lỗ gần 500 triệu USD trong năm 2024, nâng tổng thâm hụt 3 năm qua lên hơn 1,2 tỷ USD.

Six Kings Slam năm nay còn được hậu thuẫn bằng thỏa thuận phát sóng với Netflix, thay thế DAZN trong vai trò đối tác trực tuyến.

Những lời chỉ trích của huyền thoại Chris Evert và Martina Navratilova trên tờ The Washington Post cũng không ngăn được cỗ máy kinh doanh quần vợt nở rộ ở đây.