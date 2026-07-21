Theo nhận định của đại diện các trường kinh tế phía Bắc, điểm chuẩn năm nay sẽ giảm nhẹ so với năm ngoái. Tuy nhiên, ở một số ngành hot, có sức cạnh tranh cao như Kiểm toán, Marketing, Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng… điểm chuẩn có thể tăng nhẹ.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, nhận định dải điểm chuẩn năm nay có thể trải từ 23 đến 28,5 điểm, thấp hơn khoảng 0,25 điểm so với mức 23-28,83 điểm của năm ngoái.

Trong đó, điểm chuẩn sẽ được chia thành 4 nhóm: Nhóm có điểm chuẩn dự kiến rất cao (27,5-28,5 điểm); nhóm cao (26-27,5 điểm); nhóm trung bình (24,5-26 điểm) và nhóm thấp (23-24,5 điểm).

Đối với các ngành có sức hút lớn như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing..., điểm chuẩn có thể cao hơn khoảng 0,25-0,5 điểm so với mặt bằng chung của trường.

Tương tự, Trường Đại học Thương mại cũng dự báo điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh của trường, cho hay phổ điểm các môn thi và các tổ hợp xét tuyển năm nay đều giảm nhẹ so với năm ngoái. Đây là một trong những cơ sở để dự báo mặt bằng điểm chuẩn đại học sẽ đi xuống.

Ngoài ra năm nay, Bộ GD-ĐT siết việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và điểm cộng trong tuyển sinh. Hai yếu tố này sẽ khiến điểm chuẩn của đa số trường đại học thấp hơn năm ngoái.

Đối với Trường Đại học Thương mại, điểm chuẩn dự kiến giảm từ 1 đến 3 điểm, tùy từng ngành.

Tuy nhiên, ông Trung lưu ý mức giảm sẽ không áp dụng với tất cả các ngành. Những ngành có sức hút lớn, đặc biệt thuộc nhóm kinh tế, quản trị hoặc công nghệ và sử dụng các tổ hợp có môn Toán, có thể giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nhẹ điểm chuẩn.

“Theo phổ điểm năm nay, số lượng thí sinh đạt mức điểm giỏi ở môn Toán khá cao. Do đó, một số ngành sẽ giữ nguyên hoặc tăng nhẹ điểm chuẩn so với năm ngoái”, ông Trung nhận định.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đưa ra khoảng dự báo điểm chuẩn đối với từng nhóm ngành.

Theo đó, các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán (chương trình tiên tiến) được dự báo có điểm chuẩn khoảng 23,5-25,5 điểm.

Nhóm ngành Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến), Quản lý năng lượng, Quản lý công nghiệp dự báo có điểm chuẩn trong khoảng 22-23,5 điểm.

Tại Học viện Tài chính, TS Lê Tuấn Hiệp, Phó Giám đốc Học viện, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên trường tuyển sinh đồng thời tại trụ sở chính ở Hà Nội và hai phân hiệu mới tại Hưng Yên và TPHCM. Việc mở rộng quy mô đào tạo khiến biên độ điểm chuẩn năm nay rộng hơn các năm trước. Cụ thể, điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội dự kiến dao động trong khoảng 21-27 điểm.

Đối với những ngành luôn thu hút đông thí sinh như Kiểm toán, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Luật Kinh doanh (chương trình chuẩn), điểm chuẩn được dự báo ở mức 25 đến trên 26 điểm, dao động khoảng cộng hoặc trừ 1 điểm so với năm 2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/8 đến ngày 9/8, Bộ GD-ĐT và các trường đại học bắt đầu xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) trên hệ thống. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Bộ GD-ĐT sẽ trả kết quả xử lý nguyện vọng về cho các trường 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng.

Việc tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần cuối diễn ra vào ngày 9/8. Từ 17h ngày 9/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Ngày 10/8, các trường rà soát kết quả trúng tuyển.

Trước 17h ngày 13/8, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển và danh sách trúng tuyển đợt 1.

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