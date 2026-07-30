Các ngành học thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin được đào tạo đa dạng ở các trường như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu…

Trong số này, ngành Khoa học máy tính liên kết với Đại học Troy (Mỹ) của Đại học Bách khoa Hà Nội đang có mức thu cao nhất 33 triệu đồng/học kỳ, tương đương khoảng trên 90 triệu đồng/năm. Xếp sau là chương trình song bằng ngành Công nghệ thông tin - Truyền thông, An toàn thông tin tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với mức thu 79 triệu đồng/năm học.

Nhiều trường như Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mức thu ngành Công nghệ thông tin khoảng trên 20 triệu đồng/năm học.

Mức học phí ngành Công nghệ thông tin loạt trường phía Bắc năm học 2026-2027 cụ thể như sau:

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội có nhiều ngành và chương trình đào tạo thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. Với ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính chương trình chuẩn, học phí năm nay khoảng 28-40 triệu đồng/năm. Ngoài ra, trường có ngành Công nghệ thông tin Global ICT giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí 35-50 triệu đồng/năm.

Các ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật, Công nghệ thông tin Việt Pháp có học phí 40-50 triệu đồng/năm.

Ngành Khoa học máy tính liên kết với Đại học Troy (Mỹ) thu 33 triệu đồng/học kỳ, tương đương khoảng trên 90 triệu đồng/năm. Sinh viên sẽ lấy bằng do Đại học Troy cấp.

Trong khi đó, chương trình tài năng Khoa học máy tính, định hướng Khoa học dữ liệu - trí tuệ nhân tạo có học phí 17-21 triệu đồng/học kỳ.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông dự kiến thu học phí hệ chính quy chương trình đại trà khoảng 35,9-40,7 triệu đồng/năm. Trong khi đó, chương trình chất lượng cao có mức thu học phí khoảng 44,8-58,3 triệu đồng/năm, các chương trình liên kết quốc tế là 58,3-67,2 triệu đồng/năm.

Riêng chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và Phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật và Trí tuệ nhân tạo, học phí ở mức 41,3-46,7 triệu đồng, tăng nhẹ so với năm ngoái.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển các ngành như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin… với mức học phí năm học này là 44 triệu đồng, tăng 4 triệu so với năm ngoái.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 tuyển sinh một số ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin như Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu với học phí dự kiến là 40 triệu đồng/năm học, tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm ngoái.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tuyển các ngành như Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin - Truyền thông, An toàn thông tin với mức học phí là 59 triệu đồng/năm học cho chương trình một bằng và 79 triệu đồng/năm học cho chương trình song bằng.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: USTH

Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh nhiều ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin như: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, An toàn thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo…

Trường sẽ áp dụng mức học phí dành cho sinh viên chương trình chuẩn từ 20 đến 28 triệu đồng, tùy các ngành đào tạo, tăng 2-3 triệu so với năm ngoái.

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh các ngành thuộc nhóm Công nghệ thông tin gồm: Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin…

Mức học phí năm thứ nhất khóa nhập học năm 2026, chưa bao gồm các học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, khoảng 25-31 triệu đồng đối với chương trình đào tạo chuẩn, khoảng 36-44 triệu đồng đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển các ngành như Công nghệ thông tin, Công nghệ đa phương tiện, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu với học phí cho chương trình chuẩn năm nay khoảng 20,9 triệu đồng/năm học, tăng hơn 2 triệu đồng so với năm ngoái.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển các ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu với học phí là 20,32-21,56 triệu đồng/năm, tuỳ ngành học.