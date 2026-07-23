Một chọi 6 vào Trường ĐH Y Dược TPHCM

Theo Trường ĐH Y Dược TPHCM, dữ liệu từ Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT cho thấy năm 2026 có trên 17.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào trường. Năm nay, trường chỉ sử dụng một phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và không sử dụng kết quả được bảo lưu từ các kỳ thi những năm trước.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 2.746, bao gồm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT, diện xét tuyển thẳng theo quy định và dự bị đại học. Nếu các diện tuyển thẳng và dự bị không tuyển đủ, số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hơn 17.000 hồ sơ đăng ký, ước tính tỷ lệ cạnh tranh vào trường ở mức hơn 6/1, tức trung bình một suất học phải cạnh tranh với hơn 6 thí sinh khác.

Sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM.

Năm 2026, trường không còn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp mà chuyển sang cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế.

Theo đó, thí sinh có IELTS từ 6.0, TOEFL iBT từ 80 điểm hoặc SAT từ 1.340 điểm trở lên được cộng điểm vào tổng điểm xét tuyển.

Cách tính điểm khuyến khích được trường quy định như sau: Chứng chỉ ngoại ngữ (chọn một trong hai): Điểm cộng = 0,9 × (điểm IELTS/9) hoặc 0,9 × (điểm TOEFL iBT/120).

SAT: Điểm cộng = 0,9 × (điểm SAT/1.600).

Tổng điểm khuyến khích tối đa thí sinh được cộng là 1,5 điểm.

Danh sách trường công bố cho thấy có 2.288 thí sinh được hưởng điểm cộng từ IELTS, TOEFL hoặc SAT. Trong số này, khoảng 330 thí sinh đồng thời có IELTS và SAT, phần lớn được cộng mức tối đa 1,5 điểm. Các trường hợp còn lại chủ yếu chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ và được cộng khoảng 0,6-0,85 điểm.

Trường ĐH Y Dược TPHCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026 dao động 17-23 điểm. Hai ngành có điểm sàn cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, cùng ở mức 23 điểm. Đối với các tổ hợp xét tuyển, trường quy định: Tổ hợp B00 là tổ hợp gốc. Điểm chuẩn của A00 bằng điểm chuẩn B00. Các tổ hợp B08, D01 và D07 có điểm chuẩn thấp hơn B00 1,5 điểm.

Khối B00 tăng mạnh, điểm chuẩn ngành sức khỏe được dự báo tăng

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), nhận định B00 là tổ hợp có mức tăng điểm chuẩn mạnh nhất năm nay.

Theo ông Quán, điểm trung bình của B00 tăng từ 18,29 lên 19,69 điểm, tức tăng 1,4 điểm, trong khi điểm trung vị tăng gần 2 điểm, từ 18 lên 19,95 điểm. Phổ điểm dịch chuyển rõ rệt về phía điểm cao, phản ánh mặt bằng chất lượng thí sinh được cải thiện.

Dữ liệu khu vực phía Nam cho thấy có 31.253 thí sinh xét tuyển theo tổ hợp B00. Trong đó: 7.225 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên; 5.040 thí sinh đạt từ 25 điểm; 3.220 thí sinh đạt từ 26 điểm; 1.805 thí sinh đạt từ 27 điểm; 875 thí sinh đạt từ 28 điểm; 334 thí sinh đạt từ 29 điểm.

Riêng TPHCM có 8.924 thí sinh dự thi tổ hợp B00, với 2.703 em đạt từ 24 điểm trở lên, 1.975 em từ 25 điểm và 1.366 em từ 26 điểm, cao nhất khu vực.

Theo ông Quán, nguồn thí sinh chất lượng cao tiếp tục tập trung chủ yếu tại TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tạo sức ép lớn lên các trường đào tạo khối ngành sức khỏe ở phía Nam.

Từ diễn biến phổ điểm, ông dự báo điểm chuẩn các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ sinh học, Thú y và nhiều ngành thuộc nhóm Sinh học nhiều khả năng sẽ tăng nếu các trường vẫn giữ ổn định chỉ tiêu và tiếp tục lấy điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức tuyển sinh chủ đạo.

Trong khi đó, các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM hoặc áp dụng nhiều phương thức xét tuyển kết hợp sẽ giảm bớt tác động từ biến động phổ điểm nhờ sử dụng thêm kết quả đánh giá năng lực, học bạ và các tiêu chí bổ sung.

Theo ông Quán, thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển, song mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn năm trước. Với nhóm ngành sức khỏe tốp đầu, việc sắp xếp nguyện vọng theo nhiều tầng và tận dụng các phương thức xét tuyển khác sẽ có ý nghĩa quyết định.

"Sự bứt phá của phổ điểm B00 đồng nghĩa cuộc đua vào nhóm ngành Sức khỏe và Sinh học năm 2026 sẽ khốc liệt hơn đáng kể, đặc biệt tại các trường vẫn lấy điểm thi THPT làm phương thức tuyển sinh chính", ông Quán nhận định.

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