Theo The Verge, trong một buổi gặp gỡ báo chí mới đây, CEO OpenAI Sam Altman đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không còn dùng Google nữa. Nói thật tôi không thể nhớ lần cuối mình tìm kiếm Google là khi nào”.

Thay vì gõ từ khóa lên công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, Altman cho biết ông thường xuyên dựa vào ChatGPT - chatbot AI của chính công ty mình.

"Hỏi Google" không còn là phản xạ tự nhiên của nhiều người dùng Internet. Ảnh: Tech Xplore

Trong hơn hai thập kỷ, “hỏi Google” đã trở thành phản xạ tự nhiên khi người dùng Internet cần tra cứu thông tin. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các công cụ AI như ChatGPT, Perplexity, Copilot hay Gemini đang làm thay đổi thói quen này.

Khác với Google, nơi người dùng phải tự lọc thông tin từ hàng loạt đường link, các mô hình AI có thể đưa ra câu trả lời tổng hợp, súc tích và thường được cá nhân hóa hơn. Điều này khiến ngày càng nhiều người, kể cả lãnh đạo công nghệ như Altman, lựa chọn AI thay vì công cụ tìm kiếm truyền thống.

Sự thay đổi không chỉ đến từ phát ngôn cá nhân. Theo The Verge, tại một phiên tòa chống độc quyền ở Mỹ, Apple đã tiết lộ rằng lần đầu tiên sau hơn 20 năm, số lượt tìm kiếm Google trên Safari – trình duyệt mặc định của iPhone – đã giảm. Nguyên nhân, theo Apple, là do người dùng ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho các công cụ AI.

Một báo cáo khác từ New York Post trích dẫn dữ liệu của SimilarWeb cho thấy lưu lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức giảm từ hơn 2,3 tỷ vào giữa năm 2024 xuống còn dưới 1,7 tỷ vào giữa 2025; tỷ lệ tìm kiếm “zero-click” – khi người dùng tìm thấy thông tin ngay trên trang kết quả mà không cần nhấp chuột – tăng từ 56% lên 69%. Ngược lại, ChatGPT đã đưa hơn 25 triệu lượt truy cập đến các cơ quan báo chí lớn trong năm qua, so với chưa đến 1 triệu lượt vào đầu năm 2024.

Trước những lo ngại về sự sụt giảm, Google khẳng định bức tranh tổng thể vẫn ổn định và một số báo cáo bi quan chỉ tập trung vào những trường hợp riêng lẻ.

Dù đối thủ AI ngày càng lớn mạnh, Google Search vẫn duy trì vị thế thống trị. Năm 2024, Google xử lý khoảng 5 nghìn tỷ lượt tìm kiếm, tương đương 14 tỷ lượt mỗi ngày, chiếm tới 93 – 94% thị phần toàn cầu.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo không thể xem nhẹ sự dịch chuyển hành vi người dùng. Trong một số lĩnh vực cụ thể như lập trình hay nghiên cứu học thuật, ChatGPT và các công cụ tương tự đã khiến lượng truy cập tới những trang lâu đời như Stack Overflow giảm tới 20–50%.

Google chưa bị “soán ngôi” trong tương lai gần nhưng rõ ràng cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm đã bước sang giai đoạn mới: từ việc gõ từ khóa để tìm đường link, sang đối thoại trực tiếp với AI.

(Theo Insider, The Verge)