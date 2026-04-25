Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Festival Du lịch Cửa Lò 2026 chính thức khai mạc, mở đầu mùa du lịch biển sôi động của xứ Nghệ.

Chương trình nghệ thuật gồm 4 chương tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Cửa Lò

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” được dàn dựng công phu, gồm 4 chương: “Cửa Lò - Biển gọi”, “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Xuyên suốt chương trình là câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa - lịch sử cùng khát vọng vươn lên của vùng đất biển Cửa Lò.

Người dân, du khách chen chân theo dõi và thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, từ diễn xướng dân gian, ca cảnh đến các ca khúc trẻ trung, sôi động, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Biển người chen chân trong đêm khai mạc Festival du lịch Cửa Lò

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” thể hiện khát vọng xây dựng Cửa Lò phát triển với diện mạo mới, hiện đại, xứng tầm tiềm năng, lợi thế sẵn có và những nỗ lực bền bỉ của chính quyền, người dân địa phương.

Sự kiện cũng là dịp quảng bá, lan tỏa tình yêu biển đảo, đồng thời mời gọi du khách đến trải nghiệm vẻ đẹp “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, khám phá giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đón nhận quyết định đưa Lễ hội đền Mai Bảng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định vinh danh Cửa Lò là “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”. Cùng với đó, Lễ hội đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cùng gia đình đến Cửa Lò hòa mình vào không khí đêm khai mạc lễ hội du lịch.

"Người đông quá, chúng tôi không thể chen vào phía trong nên đành phải đứng ở ngoài để theo dõi chương trình nghệ thuật từ xa", chị Nga chia sẻ.