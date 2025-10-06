Trưa nay, nhà ăn Tòa thánh Tây Ninh kín chỗ, hàng trăm bàn ăn không còn trống, khách hành hương ra vào tấp nập. Trong những ngày diễn ra đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025, bếp chay miễn phí ở Tòa thánh phục vụ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho khách hành hương.

Phía sau bếp, hơn 300 tình nguyện viên làm việc không ngơi nghỉ. Mỗi người một việc: người nấu cơm, người xào rau, nhóm rửa gọt củ quả, nhóm làm bánh mì...

Theo bà Võ Thị Thanh - người phụ trách Phóng Lương Diện thuộc Tòa thánh Tây Ninh, vào những ngày thường, bếp ăn chỉ phục vụ khoảng 200-300 suất cơm miễn phí cho chức sắc và người làm công quả. Tuy nhiên, trong dịp đại lễ, số lượng thực khách có thể vượt 10.000 người mỗi ngày, buộc bếp phải vận hành liên tục từ 5h đến 20h.

Trong 3 ngày chính lễ, dự kiến bếp sẽ nấu khoảng 10 tấn gạo, sử dụng khoảng 400kg bột ngọt, 450 lít dầu ăn, 500kg đường và khoảng 5-10 tấn rau củ.

Toàn bộ rau củ đều do người dân ở các tỉnh thành gửi tặng, góp phần tạo nên những bữa cơm chay đầy đủ, chu đáo.

Anh Lê Hồng Nhân (Tây Ninh) đã tham gia phụ bếp hơn 10 năm. Anh chia sẻ: “Công việc vất vả nhưng rất vui. Tôi xem đây là dịp để làm chút công quả, góp phần nhỏ trong đại lễ". Theo anh Nhân, ngày hôm qua, bếp đã nấu 3,5 tấn gạo.

Bà Thu Trang (tỉnh Vĩnh Long) cùng đoàn 12 người đến dự lễ từ sáng sớm. Ai nấy đều phấn khởi khi được tham gia nghi lễ lớn và dùng bữa cơm chay miễn phí tại Tòa thánh.

"Tối làm lễ xong chúng tôi sẽ về ngay trong ngày" - bà Trang chia sẻ.

Để phục vụ lượng lớn khách hành hương, thực đơn mỗi ngày tại bếp chay được thay đổi luân phiên, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa hợp khẩu vị. Các món ăn bao gồm cơm trắng, canh rau, rau xào, đậu hũ chiên, cùng nhiều món phụ như kho quẹt, mắm Thái, tương hột kho, trà bí đao…

Ngoài bếp ăn tập trung, dọc các lối đi trong khuôn viên Tòa thánh còn có hàng chục xe và quầy nước miễn phí phục vụ khách hành hương. Nước suối, trà đá, khăn lạnh, bánh mì… đều do người dân và các đoàn thể tự nguyện chuẩn bị, sẵn sàng phát tận tay cho bất kỳ ai cần.

Kim Ngân, một khách hành hương đến từ Tiền Giang, chia sẻ cảm giác háo hức tham dự lễ hội lớn tại Tòa thánh Tây Ninh.

“Mọi người ở đây rất nhiệt tình, từ đồ ăn, thức uống đến chỗ tắm rửa đều được phục vụ miễn phí. Không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa ấm áp” - Ngân nói.

Việc phục vụ cơm chay, đồ uống miễn phí trong dịp đại lễ không chỉ là truyền thống lâu đời tại Tòa thánh Tây Ninh mà còn thể hiện tinh thần bác ái, công quả và phụng sự cộng đồng - những giá trị quan trọng trong đạo Cao Đài. Tối nay, lễ chính được cử hành vào lúc 22h.